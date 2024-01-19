Расстались на Азовстали, прошли плен и молились друг о друге: невероятная история любви двух пограничников (видео)

Пара пограничников Илья и Алина встретили полномасштабное вторжение в Мариуполе. Их последняя встреча состоялась на Азовстали, после чего оба попали во вражеский плен. Влюбленные не слышали ни одного известия друг о друге почти два года, и вот наконец двое сердец снова вместе.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост на странице ГПСУ в Facebook пересказывает эту невероятную историю верной любви.

Последняя встреча

"Мы ехали на Ильича. Кто-то крикнул всем девушкам собраться в одном месте, я отдал ей собак, поцеловал и сказал: "Счастливо. Как буду иметь связь, обязательно свяжусь с тобой". Там я последний раз с ней увиделся", - вспоминает пограничник-кинолог Илья.

И парень, и девушка попали во вражеский плен. За все это время у них не было никакой информации, жив любимый или любимая.

Алину освободили из плена

В октябре 2022 года Алина смогла вернуться в Украину. Она рассказывает, что не имела права сдаться.

"Последние слова, которые он сказал мне перед пленом. Он сказал, что мы пройдем через все, что бы ни было, но я должна держаться. Я просто не могла сдаться", - говорит девушка.

До 3 января 2024 года у Ильи не было ни известия ни об Алине, ни о родителях. Парень был убежден, что Алины уже нет в живых.

После возвращения из плена девушка продолжила службу и ждала своего Илью.

Воссоединение влюбленных

"Я молил Бога, чтобы только Алина была жива здорова. Я очень много раз похоронил ее. Но возле меня были ребята, которые говорили, что она сильная", - делится Илья.

3 января 2024 года он вернулся из плена. Все это время он помнил номера телефонов тех людей, кому нужно позвонить.

"Вышел из автобуса, попросил телефон. Я взял его в руки и секунды три думал, куда там нажимать. Я набрал отца. Тот говорит: "Сынок, я уже думал тебя нет". После того сразу спросил, где Алина. Я очень боялся услышать от него, что его нет", - говорит пограничник.

Отец Ильи сказал, что Алина уже год дома.

По словам невесты, за время плена Илья вообще никак не изменился, разве что похудел. Поэтому после почти двух лет разлуки влюбленные снова рядом.