Голливудская история из Крыма: две девушки устроили охоту на военных и ФСБ. Жертв уже почти 30

Во временно оккупированном Крыму две девушки устроили диверсию, которая тянет на сюжет голливудского боевика. Они отравили более 40 российских военных, а затем убили несколько работников ФСБ.

По данным источников в ФСБ и полиции, две молодые девушки отравили российских военных в Симферополе и Бахчисарае - всего 46 человек. Девушкам удалось спрятаться.

Через некоторое время их обнаружили в одном из частных домов Ялты. Однако они оказали сопротивление и задержать их не удалось.

"Диверсантки оказались хорошо вооруженными и (мы такого не ожидали!) отлично подготовлены. Плюс их кто-то мог предупредить о нашем визите. Как только спецназовцы приехали на задержание, по ним открыли огонь. Из пистолетов и автоматического оружия. Мы успели произвести лишь несколько ответных выстрелов. "Преступники скрылись с места происшествия на автомобиле. Машину они бросили на окраины Ялты. Где диверсантки сейчас, мы не знаем", - рассказали в ФСБ.

В результате стрельбы погибли три работника ФСБ. Есть также неподтвержденная информация, что одна из девушек ранена. Но обе покинули место перестрелки самостоятельно.

Находящихся в Крыму военных попросили не брать еду и напитки у незнакомых людей, чтобы кого-то снова не отравили.

Появились также данные о девушках. Якобы в ФСБ уже знают их фамилии и одна из них – дочь чиновника. Обе родились в Крыму, одна в Симферополе, вторая – в Саках, им 22 и 25 лет.

Одна из девушек участвовала в конкурсах красоты, но не какой-то уровень не вышла, ни наград не получала, вторая – дочь работника городской администрации Симферополя. Отца уже допросили, он никакую ценную информацию полиции не предоставил.

"Антироссийскими или проукраинскими взглядами девушки никогда не "отличались", одна из них вообще часто говорила, что не интересуется политикой. При этом в ФСБ не сомневаются, что обе отравительницы - диверсантки, которых "долго готовили к выполнению заданий". Это предположение подтверждает и тот факт, что сразу после передачи военным отравленных алкоголя и еды обе преступницы очень оперативно и профессионально скрылись. Сейчас они "или в Украине, или где-то прячутся, готовя новые диверсии против России и российской армии", считают источники. При этом число погибших от отравления военных, к сожалению, выросло. В больницах умерли четверо пострадавших, теперь жертв этого преступления 28", - пишут в Telegram-канале.