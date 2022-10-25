Раскрученное соцсетями фото "Киева без света" оказалось не совсем правдивым

Кто запустил такой "флешмоб"

Кадр начал распространяться в украинском (и не только) сегменте Facebook с подачи журналиста Питера Дикинсона.

Сам он, вероятно, взял снимок из Reddit, где его подписали, как "Киев пытается не тратить электроэнергию после нападений России".

Скриншот: "Киев без света" у Питера Дикинсона и на Reddit

На фото – Киев, но несколько лет назад

Удивительно, что никто не заметил, что на фото зеленые деревья и цветут каштаны.

Оказалось, что фото было сделано в 2019 году после заката, когда уличное освещение еще не успели включить.

Нашелся и автор снимка – Виталий Рубцов, который и рассказал настоящую историю фото.

"Нет, это не перебои с электроснабжением. Это фото было сделано 10 мая 2019 года во время заката. Именно поэтому уличное освещение еще не включено", - пояснил Виталий.