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Раскрученное соцсетями фото "Киева без света" оказалось не совсем правдивым

Фото Киева без света (facebook.com/vitwai.photography)
Автор: Светлана Мащенко

После того, как в Киеве начали отключать свет по графику из-за попадания российских ракет по энергетической инфраструктуре Украины, сетью распространилось фото "несокрушимого Киева в темноте". Но оказалось, что это фото не совсем правдивое.

Почему это так – читайте ниже в материале Styler.

Кто запустил такой "флешмоб"

Кадр начал распространяться в украинском (и не только) сегменте Facebook с подачи журналиста Питера Дикинсона.

Сам он, вероятно, взял снимок из Reddit, где его подписали, как "Киев пытается не тратить электроэнергию после нападений России".

Скриншот: "Киев без света" у Питера Дикинсона и на Reddit

На фото – Киев, но несколько лет назад

Удивительно, что никто не заметил, что на фото зеленые деревья и цветут каштаны.

Оказалось, что фото было сделано в 2019 году после заката, когда уличное освещение еще не успели включить.

Нашелся и автор снимка – Виталий Рубцов, который и рассказал настоящую историю фото.

"Нет, это не перебои с электроснабжением. Это фото было сделано 10 мая 2019 года во время заката. Именно поэтому уличное освещение еще не включено", - пояснил Виталий.

Раньше мы писали, по какому графику в Киеве отключают свет.

Также читайте, какие приборы нужно выключить немедленно, чтобы начать экономить.

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Киев