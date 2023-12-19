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Тина Кароль в новой фотосессии засветила стройные ножки (фото)

Вторник 19 декабря 2023 18:28
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Тина Кароль в новой фотосессии засветила стройные ножки (фото) Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлия Любченко

Тина Кароль за последние полтора года очень сильно изменилась, она похудела, подкачала свое тело и может смело кичиться своими формами.

О том, какой была фотосессия Тины Кароль, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram страницу певицы.

Тина Кароль показала стройные ноги в новой фотосессии

Тина Кароль в последнее время довольно часто демонстрирует фотосессии в обольстительных и откровенных нарядах, позволяющих ей хвастаться фигурой и показывать свои подкаченные ноги, стройную талию и плоский живот.

В такую форму Кароль помогла прийти йога, которой звезда начала заниматься уже относительно давно и хорошо проработала свою фигуру.

На днях Тина выложила серию своих новых фотографий, где она позирует в белом свитере оверсайз и черных туфлях, имеющих острый носок.

Ноги Тины были полностью открыты, что позволило ей показать, насколько они подкачаны и стройны. Ведь на одном из фото видна напряженная мышца, на другой видно, какие худые ноги у артистки.

В этой фотосессии у украинской певицы очень естественный образ, она решила почти не наносить макияж, что кстати в последнее время делает довольно часто, потому что ценит свою красоту и здоровье кожи лица.

Тина Кароль в новой фотосессии засветила стройные ножки (фото)Тина Кароль в новой фотосессии засветила стройные ножки (фото)Тина Кароль в новой фотосессии засветила стройные ножки (фото)Тина Кароль в новой фотосессии засветила стройные ножки (фото)

Тина Кароль показала новые соблазнительные кадры (фото: instagram.com/tina_karol)

Также Тина накрутила волосы и распустила их, что придало теплой атмосферы в эту простую, но очень красивую фотосессию на сером фоне и высоком стуле.

Можно сказать, что сейчас Кароль выглядит невероятно привлекательно и является настоящим примером того, как следует ухаживать за собой и своим телом, потому что это очень важно для каждой представительницы прекрасного пола.

У певицы сейчас, наверное, ее лучшая форма за последние годы, потому что столь стройной Тина еще не была, и к тому же сейчас поп-дива действительно изменила свой привычный стиль и начала носить откровенную одежду, подчеркивающую ее работу над собой.

Тина Кароль в новой фотосессии засветила стройные ножки (фото)Тина Кароль в новой фотосессии засветила стройные ножки (фото)Тина Кароль в новой фотосессии засветила стройные ножки (фото)

Тина Кароль показала новые соблазнительные кадры (фото: instagram.com/tina_karol)

Ранее мы рассказывали о том, что известная украинская актриса оказалась родственницей Тины Кароль.

Также читайте наш материал о том, как Тина Карольобратилась к его будущей избраннице.

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