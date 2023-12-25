Вечерние прически всегда ассоциируются с чем-то легким, изысканным и романтичным. И часто именно они являются основным упором в образе.

Какие же вечерние прически актуальны сейчас, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Какие вечерние прически сейчас в тренде

Тренды и мода быстро идут вперед и предлагают нам новые каноны красоты. Прически также видоизменяются и имеют определенные отличия в новом сезоне. Особенно это касается вечерних укладок.

Продолжается популяризация легких, непринужденных причесок, подчеркивающих естественную текстуру волос и придающих виду легкости и свежести. А также делают полный образ более спокойным и нежным, что придает уверенность.

Современная прическа легкая, простая, без особой перегрузки, где больше ценится естественная красота, чем искусственный образ.

Трендовые прически (фото: pinterest.com)

Голливудская волна

Эта укладка аккуратна, сдержанна, но так роскошна. Существует мнение, что она подходит только для коктейльных мероприятий, но это совсем не так.

Если ваш образ довольно непринужден и в нем даже есть такие простые элементы, как джинсы и белая рубашка, не бойтесь добавлять эту прическу к своему образу. Она с радостью наполнит его обаянием, элегантностью и станет прекрасной частью вашего стиля на праздничном событии.

Трендовые прически (фото: pinterest.com)

Основные правила для красивых и модных причесок

Важно подчеркнуть тот факт, что сейчас тенденция на здоровые волосы натуральных оттенков. Рекомендуется не переусердствовать с надуманностью вашей прически, обратиться к легким текстурам.

Помните, что самое здоровое состояние ваших волос станет фундаментом вашей красивой, стильной прически. Поэтому очень важно ухаживать за ним и содержать в чистоте. Ибо чистота - это и есть основа хорошей укладки.

Таким образом ваши волосы будут выглядеть уже аккуратно, а вечерняя прическа лишь придаст ему шарма и подчеркнет здоровье и красоту.