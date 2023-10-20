В новой игре о Человеке-пауке появились украинские флаги и вывески: убедитесь сами (фото)

В геймерском мире вышла новая игра об известном Человеке-пауке "Marvel's Spider-Man 2". Фаны с нетерпением ждали ее, однако украинская часть поклонников была поражена больше всего. Разработчики решили украсить улицы города, по которым передвигается герой игры, украинскими флагами и вывесками.

Как выглядит теперь интерфейс, показывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение стримера Падона в Х (Twitter).

Как выглядит игра

"Говорят, один из первых районов, доступных для исследования в Marvel's Spider-Man 2, это маленькая Одесса!" - написал стример.

На скриншотах, сделанных блогером, можно увидеть национальные флаги и вывески на украинском языке. В частности, "Kyiv Clothing", "Лікарня", "Аптека", "The Tryzub" и т. д.

Скриншоты: twitter.com/pad0n

Кроме того, разработчики использовали и несколько диалектических украинских слов, например склепочек, что означает "магазин". В нем продают борщ, пироги, голубцы и медовик.

Скриншоты: twitter.com/pad0n

Другие пользователи также обнаружили в игровом городе церковь.

Скриншот: twitter.com/RangeVlad

Как отреагировали украинцы