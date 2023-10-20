ua en ru
Пт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В новой игре о Человеке-пауке появились украинские флаги и вывески: убедитесь сами (фото)

Украина, Пятница 20 октября 2023 11:28
UA EN RU
В новой игре о Человеке-пауке появились украинские флаги и вывески: убедитесь сами (фото) Украинские флаги в игре о Человеке-пауке (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В геймерском мире вышла новая игра об известном Человеке-пауке "Marvel's Spider-Man 2". Фаны с нетерпением ждали ее, однако украинская часть поклонников была поражена больше всего. Разработчики решили украсить улицы города, по которым передвигается герой игры, украинскими флагами и вывесками.

Как выглядит теперь интерфейс, показывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение стримера Падона в Х (Twitter).

Как выглядит игра

"Говорят, один из первых районов, доступных для исследования в Marvel's Spider-Man 2, это маленькая Одесса!" - написал стример.

На скриншотах, сделанных блогером, можно увидеть национальные флаги и вывески на украинском языке. В частности, "Kyiv Clothing", "Лікарня", "Аптека", "The Tryzub" и т. д.

В новой игре о Человеке-пауке появились украинские флаги и вывески: убедитесь сами (фото)В новой игре о Человеке-пауке появились украинские флаги и вывески: убедитесь сами (фото)В новой игре о Человеке-пауке появились украинские флаги и вывески: убедитесь сами (фото)В новой игре о Человеке-пауке появились украинские флаги и вывески: убедитесь сами (фото)

Скриншоты: twitter.com/pad0n

Кроме того, разработчики использовали и несколько диалектических украинских слов, например склепочек, что означает "магазин". В нем продают борщ, пироги, голубцы и медовик.

В новой игре о Человеке-пауке появились украинские флаги и вывески: убедитесь сами (фото)В новой игре о Человеке-пауке появились украинские флаги и вывески: убедитесь сами (фото)

Скриншоты: twitter.com/pad0n

Другие пользователи также обнаружили в игровом городе церковь.

В новой игре о Человеке-пауке появились украинские флаги и вывески: убедитесь сами (фото)

Скриншот: twitter.com/RangeVlad

Как отреагировали украинцы

  • "Я зрозумів, треба купувати ще й спайдермена"
  • "Я в селі, мені 7 років, бабця веде мене по дорозі в склепочок і каже, що купить кукурудзяні палички в жовтій пачці з двома зайцями"
  • "Бачили б ви, як горить та палає зараз на у російських мережах! Любо дорого! І це ще при тому, що їм цілу російську локалізацію з озвучкою завезли".
  • "Не дарма Insomniac - моя улюблена студія".

Ранее мы рассказывали, какие украинские книги вошли в рейтинг лучших изданий The Telegraph.

Читайте также, какие три проблемы жалуются владельцы нового iPhone 15.

Читайте РБК-Украина в Google News
ігри