Как сделать зимний гардероб ярким: стилист дала советы женщинам, которые хотят быть модными

Зимний гардероб часто ассоциируется с темными оттенками, но это не значит, что он не может быть ярким и стильным. Чтобы добавить цвета в зимние луки и сделать гардероб более жизнерадостным, можно использовать несколько приемов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилиста Елены Шевченко в Instagram рассказывает, как разнообразить образы на зиму 2024-2025.

Шарфы и платки

Аксессуары - это отличный способ добавить яркости в зимний образ. Можно подобрать со стильным принтом, надписью или же насыщенного оттенка: бордовый, зеленый, синий или желтый.

Лайфхак: Если ваша верхняя одежда однотонная, выбирайте шарф с узором. А если у пальто или куртки есть принт - добавьте шарф в нейтральном цвете для баланса.

Чем разнообразить зимний гардероб (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Яркие шапки

Выберайте яркие оттенки: красный, ярко-синий, желтый или фуксия. Многослойные аксессуары помогут создать эффектный контраст с основным нарядом.

Также это может быть головной убор нестандартной фактуры. Вязаные шапки с объемной текстурой сейчас в тренде, и они легко добавляют интересный акцент в любой зимний образ.

Чем разнообразить зимний гардероб (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Перчатки и сумки

Перчатки могут быть не только теплым, но и стильным аксессуаром. Выбирайте с декоративными деталями: вышивкой, пуговицами или даже интересным кроем.

Замените темную сумку на яркую, например, желтую, бирюзовую или красную, чтобы она стала ярким акцентом в образе.

Чем разнообразить зимний гардероб (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Объемные украшения

Добавьте большие серьги из гладкого металла или брошь, если носите пальто. Это маленькая деталь, которая сделает ваш образ индивидуальным.

Совет: Выбирайте украшения, которые можно носить поверх свитера или шарфа.

"Детали - это ваш способ избежать однообразия в образах и подчеркнуть собственную индивидуальность. Маленькие акценты, которые вы добавляете, изменяют всеобщее восприятие стиля. Вы можете оставить свой гардероб базовым, но детали сделают его интересным и уникальным", - подчеркнула Шевченко.