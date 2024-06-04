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Джокович перед четвертьфиналом снялся с "Ролан Гарроса": известна причина

Париж, Вторник 04 июня 2024 19:29
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Джокович перед четвертьфиналом снялся с "Ролан Гарроса": известна причина Фото: Новак Джокович зачехлил ракетку в Париже (fft.fr)
Автор: Антон Федорцив

Сербский теннисист Новак Джокович досрочно покинул Открытый чемпионат Франции. Норвежец Каспер Рууд без борьбы вышел в 1/2 финала мэйджора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X турнира.

37-летний балканец снялся с French Open. Помешала дальнейшим выступлениям титулованного ветерана травма.

Джокович отказался от продолжения соревнований из-за повреждения колена. Накануне серб несколько раз подскользнулся на корте во время противостояния с аргентинцем Черундолом. Так он углубил травму правой ноги, которая ранее была затейпирована.

Следовательно, Джокович не смог защитить титул. В прошлом году он триумфовал на "Ролан Гарросе", одолев в финале Рууда. Кроме того, сербский теннисист после мэйджора потеряет лидерство в рейтинге профессионалов.

Кто такой Новак Джокович

Уроженец Белграда, резиденция – Монте-Карло. Начал заниматься теннисом в 4 года, дебютировал в туре в 2003-м.

В 2006 году выиграл первый взрослый турнир (Dutch Open). На уровне "Мастерсов" впервые триумфовал год спустя (Miami Open). На турнирах серии "Грэнд Слэм" впервые победил в начале 2008-го (Australian Open). Всего 10 раз триумфовал в Мельбурне. Побеждал на всех мэйджорах и стал рекордсменом по количеству титулов (24).

Известен скандальными взглядами. К примеру, пропустил целый ряд турниров из-за отказа вакцинироваться от COVID-19, а на French Open-2023 оставил автограф на камере "Косово – сердце Сербии. Остановите насилие".

К слову, итальянец Зиннер обыграл болгарина Димитрова в 1/4 финала French Open.

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