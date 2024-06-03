"Ролан Гаррос-2024": Свитолина вылетела в 1/8 финала турнира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Roland Garros, 4-й раунд, женщины

Свитолина – Рыбакина – 0:2 (4:6, 3:6)

Начался матч неожиданно – с обмена брейками. Далее обе теннисистки пытались не повторять ошибки на собственных подачах. Решающим стал пятый гейм, когда Свитолина все же отдала казахской теннисистке очко.

Рыбакина в дальнейшем стратегическим преимуществом воспользовались сполна. Хотя в восьмом гейме украинка едва не взяла подачу казашки. Однако четвертая ракетка мира отыгралась с 30:40 и открыла путь к победе в сете.

Вторая партия стартовала под контролем Рыбакиной. С брейком она повела 2:0, а после второго оторвалась на три пункта (4:1). Впрочем, Свитолина на приеме и собственной подаче сразу же сократила отставание до минимума. Однако казашка взяла два гейма подряд и закрыла сет и матч.

В следующем раунде Рыбакина встретится с победительницей пары нейтральной россиянки Элины Аванесян и итальянки Ясмине Паолини. Их матч начался параллельно с поединком с участием Свитолиной. Первый сет завершился победой Аванесян.