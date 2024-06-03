"Ролан Гаррос-2024": Свитолина вылетела в 1/8 финала турнира
Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в четвертом круге Открытого чемпионата Франции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Roland Garros, 4-й раунд, женщины
Свитолина – Рыбакина – 0:2 (4:6, 3:6)
Начался матч неожиданно – с обмена брейками. Далее обе теннисистки пытались не повторять ошибки на собственных подачах. Решающим стал пятый гейм, когда Свитолина все же отдала казахской теннисистке очко.
Рыбакина в дальнейшем стратегическим преимуществом воспользовались сполна. Хотя в восьмом гейме украинка едва не взяла подачу казашки. Однако четвертая ракетка мира отыгралась с 30:40 и открыла путь к победе в сете.
Вторая партия стартовала под контролем Рыбакиной. С брейком она повела 2:0, а после второго оторвалась на три пункта (4:1). Впрочем, Свитолина на приеме и собственной подаче сразу же сократила отставание до минимума. Однако казашка взяла два гейма подряд и закрыла сет и матч.
В следующем раунде Рыбакина встретится с победительницей пары нейтральной россиянки Элины Аванесян и итальянки Ясмине Паолини. Их матч начался параллельно с поединком с участием Свитолиной. Первый сет завершился победой Аванесян.
К слову, ранее вспомнили самые яркие выступления украинцев на "Ролан Гарросе".
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