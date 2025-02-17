Роскошные легенды казино: сколько стоят самые дорогие игровые автоматы в истории

Винтажные игровые автоматы являются чрезвычайно популярными среди коллекционеров, и часто достигают невероятных цен на аукционах.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Rarest.org рассказывает о некоторых из самых драгоценных винтажных игровых автоматов, которые когда-либо продавались.

Машина Mills Novelty Co. Horse Head Bonus

Машина Mills Novelty Co. Horse Head Bonus - это известный экземпляр из 1930-х годов. Ее уникальный дизайн с головой лошади стал популярным среди поклонников конных гонок. Машина славится своей бонусной функцией, которая добавляет захвата во время игры.

Она была продана за около 75 000 долларов, что делает ее одной из самых ценных машин Mills. Коллекционеры высоко оценивают ее за мастерство исполнения и ностальгию, которую она вызывает.

Машина Mills Novelty Co. Horse Head Bonus (фото: Википедия)

Слот-машина Sega Bell One-Armed Bandit

Слот-машина Sega Bell One-Armed Bandit является редкой моделью середины 1960-х годов. Это одна из первых попыток Sega в мире игровых автоматов, с элегантным механическим дизайном. Эта модель отличается надежной конструкцией и удобным рычагом, обеспечивающим плавный игровой процесс.

Она была продана на аукционе за около 30 000 долларов, став ценным экземпляром среди коллекционеров. Историческая значимость этого автомата, как одной из первых игровых машин Sega, повышает его стоимость.

Игровой автомат Sega Bell One-Armed Bandit (фото: Википедия)

Слот-машина Super Reno

Super Reno Slot Machine - это популярная винтажная модель, которая стала хитом в казино 1960-х годов благодаря простой механике и яркому дизайну. Она отличалась своими цветами и ретро-шармом, что сделало ее любимой среди коллекционеров.

Эта машина была продана за 25 000 долларов, что отражает ее стабильный спрос среди покупателей. Ее надежность и ностальгический вид сделали ее желанным экземпляром на рынке винтажных игровых автоматов.

Слот-машина Super Reno (фото: Википедия)

Машина Caille Bros. Co. 1930 года

Машина Caille Bros. Co. 1930 года является прекрасным примером игорной истории. Она славится своей детальной конструкцией и прочным изготовлением, была одной из самых популярных моделей своего времени.

Машина имеет сложные литые детали и полированное покрытие, что придает ей винтажный вид. Она была продана за 45 000 долларов, что делает ее ценным владением для коллекционеров.

Машина Caille Bros. Co. 1930 года (фото: Википедия)

Слот-машина Bally Mfg. для Harrah's

Слот-машина Bally Mfg. для Harrah's является классическим экземпляром винтажного казино. Специально разработанная для казино Harrah's, она имеет прочную конструкцию и удобный механизм работы на 25-центовые монеты.

Машина украшена классическим дизайном Bally с яркими цветами и хромированными акцентами. Она была продана за 35 000 долларов, что отражает ее историческую значимость и отличное состояние.

Слот-машина Bally Mfg. для Harrah's (фото: Википедия)

Машина Mills Novelty Co. "War Eagle"

Машина Mills Novelty Co. "War Eagle" является классическим примером от одного из самых известных производителей этой эпохи. Эта модель отличается своей впечатляющей арт-деко стилистикой и изображением орла, символизирующего силу и владычество.

Эта машина работает на 10-центовых монетах, обеспечивая плавный процесс игры благодаря своим надежным механизмам. Она была продана за 40 000 долларов, что свидетельствует о ее редкости и спросе среди коллекционеров.

Машина Mills Novelty Co. "War Eagle" (фото: Википедия)