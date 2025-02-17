Розкішні легенди казино: скільки коштують найдорожчі гральні автомати в історії

Вінтажні гральні автомати є надзвичайно популярними серед колекціонерів, і часто досягаючи неймовірних цін на аукціонах.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Rarest.org розповідає про деякі з найдорогоцінніших вінтажних гральних автоматів, які коли-небудь продавалися.

Машина Mills Novelty Co. Horse Head Bonus

Машина Mills Novelty Co. Horse Head Bonus - це відомий екземпляр із 1930-х років. Її унікальний дизайн з головою коня став популярним серед шанувальників кінних перегонів. Машина славиться своєю бонусною функцією, яка додає захоплення під час гри.

Вона була продана за близько 75 000 доларів, що робить її однією з найбільш цінних машин Mills. Колекціонери високо оцінюють її за майстерність виконання та ностальгію, яку вона викликає.

Машина Mills Novelty Co. Horse Head Bonus (фото: Вікіпедія)

Слот-машина Sega Bell One-Armed Bandit

Слот-машина Sega Bell One-Armed Bandit є рідкісною моделлю середини 1960-х років. Це одна з перших спроб Sega в світі гральних автоматів, із елегантним механічним дизайном. Ця модель вирізняється надійною конструкцією та зручним важелем, що забезпечує плавний ігровий процес.

Вона була продана на аукціоні за близько 30 000 доларів, ставши цінним екземпляром серед колекціонерів. Історична значущість цього автомату, як однієї з перших ігрових машин Sega, підвищує його вартість.

Гральний автомат Sega Bell One-Armed Bandit (фото: Вікіпедія)

Слот-машина Super Reno

Super Reno Slot Machine - це популярна вінтажна модель, яка стала хітом у казино 1960-х років завдяки простій механіці і яскравому дизайну. Вона відзначалася своїми кольорами та ретро-шармом, що зробило її улюбленою серед колекціонерів.

Ця машина була продана за 25 000 доларів, що відображає її стабільний попит серед покупців. Її надійність та ностальгійний вигляд зробили її бажаним екземпляром на ринку вінтажних ігрових автоматів.

Слот-машина Super Reno (фото: Вікіпедія)

Машина Caille Bros. Co. 1930 року

Машина Caille Bros. Co. 1930 року є чудовим прикладом гральної історії. Вона славиться своєю детальною конструкцією та міцним виготовленням, була однією з найпопулярніших моделей свого часу.

Машина має складні литі деталі та поліроване покриття, що додає їй вінтажного вигляду. Вона була продана за 45 000 доларів, що робить її цінним володінням для колекціонерів.

Машина Caille Bros. Co. 1930 року (фото: Вікіпедія)

Слот-машина Bally Mfg. для Harrah's

Слот-машина Bally Mfg. для Harrah's є класичним екземпляром вінтажного казино. Спеціально розроблена для казино Harrah's, вона має міцну конструкцію та зручний механізм роботи на 25-центові монети.

Машина оздоблена класичним дизайном Bally з яскравими кольорами та хромованими акцентами. Вона була продана за 35 000 доларів, що відображає її історичну значущість і чудовий стан.

Слот-машина Bally Mfg. для Harrah's (фото: Вікіпедія)

Машина Mills Novelty Co. "War Eagle"

Машина Mills Novelty Co. "War Eagle" є класичним прикладом від одного з найвідоміших виробників цієї епохи. Ця модель вирізняється своєю вражаючою арт-деко стилістикою та зображенням орла, що символізує силу та владарювання.

Ця машина працює на 10-центових монетах, забезпечуючи плавний процес гри завдяки своїм надійним механізмам. Вона була продана за 40 000 доларів, що свідчить про її рідкість і попит серед колекціонерів.

Машина Mills Novelty Co. "War Eagle" (фото: Вікіпедія)