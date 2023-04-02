Самые удачные дни в апреле 2023: на какую дату стоит планировать важные дела
С древних времен люди использовали лунные календари для определения удачных и неудачных дат для различных дел. Существуют дни, когда не стоит проводить важные мероприятия, отправляться в путешествия или проводить переговоры.
Какие дни в апреле 2023 года станут самими удачными и счастливыми, а на какие даты не стоит ничего планировать - читайте в материале ниже.
Лунный календарь на апрель 2023
Апрель 2023 будет необычным месяцем - ожидается два периода растущей Луны, первое солнечное затмение в этом году и снова начнется период ретроградного Меркурия.
Растущая Луна - с 1 по 5 апреля, с 21 по 30 апреля
Полнолуние - 6 апреля в 06:34 по киевскому времени
Убывающая Луна - с 7 по 19 апреля
Новолуние - 20 апреля в 06:12 по киевскому времени
Солнечное затмение - 20 апреля в 06:17 по киевскому времени
Начало ретроградного Меркурия - 21 апреля
Самые удачные дни в апреле 2023
Самые счастливые дни: 10, 11, 26, 27 апреля
Хорошие дни для путешествий и командировок: с 1 по 5 апреля, с 10 по 11 апреля, 22, 24, 27-29 апреля
Удачные дни для смены прически и похода в парикмахерскую - 1, 2, 3, 10, 11, 12, 22, 24, 28, 29 апреля
Для важных дел в бизнесе и переговоров - 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 22, 24, 25, 27, 29, 30 апреля
Для похода к стоматологу - 2, 3, 4, 5, 11, 12, 22, 29, 30 апреля
Для помолвки, заключения брака, свадьбы - 2, 14, 25, 26, 30 апреля
Для новых дел - 3, 4, 25, 26, 27, 30 апреля
Для крупных покупок - 1, 2, 4, 20, 22, 24, 27, 30 апреля
Самые сильные энергетические дни: 3, 4, 10, 11, 12, 17, 25, 30 апреля
Для заключения сделок - 4 и 10 апреля
Неблагоприятные дни в апреле 2023
Самые опасные дни в апреле - 9, 16, 19, 21 и 23 апреля
В эти дни не стоит проводить важные переговоры, отправляться в дальнюю дорогу, заключать договора, начинать новые дела, выяснять отношения.
Также стоит осторожно себя вести в первой половине дня 20 апреля - из-за солнечного затмения. Есть риск крупных ошибок, просчетов, опозданий, сбоя планов.
Также в апреле стоит все важные мероприятия и дела закончить до 21 апреля. В период ретроградного Меркурия многие сферы начинают "буксовать" - замедляется темп, появляются помехи, могут быть ошибки.
Не стоит заключать договора и вести переговоры: 2, 5, 19, 21, 22, 24 апреля
Нельзя брать в долг или давать в долг: 1, 2, 5, 8, 20, 21, 22, 28, 30 апреля
Кстати, ранее мы рассказывали о том, в какие дни в апреле можно сажать и сеять, а в какие нельзя.
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