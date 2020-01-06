Різдвяний суперфуд: Супрун розкрила цікаві факти про кутю

Кутя на Різдво є традиційною стравою на святковому столі на Святвечір, і готують її в різних регіонах за своїм особливим рецептом. Уляна Супрун розкрила кілька цікавих фактів про цей суперфуд і відзначила його велику користь, а також подивилася на різдвяні ласощі з точки зору нутриціології.

Кутю роблять з пшениці, а іноді з тістяних бобальок або конопляного насіння. Її можуть заливати компотом або виноградним соком або навіть вином, додають родзинки, груші-дички, горіхи, мак, а іноді готують навіть з рису і айвового варення, йдеться в публікації екс-керівниці МОЗ України на сторінці в Facebook.

"В ідеальному раціоні, що допомагає нам зберегти багато років повноцінного життя, щодня є цільнозернові злаки, горіхи, насіння, фрукти та ягоди. Щоби не бути голослівними: за даними дослідження, опублікованого в 2019 році в журналі Lancet, брак в раціоні цільнозернових злаків є другою за поширеністю "харчовою" причиною серцево-судинних хвороб в усьому світі (перша - надлишок солі). Далі йде брак насіння і горіхів та фруктів", - йдеться в публікації.

Безумовно, розвиток хвороб серця і судин - сюжет складний, і одним лише харчуванням коронарну хворобу серця не запобігти, але кутя істотно знижує можливі ризики.

"Адже кутя - це і є злаки (пшениця або ячмінь), горіхи, насіння: мак, коноплі, навіть халва і сушені фрукти і ягоди: чорниця, родзинки, груші, яблука, чорнослив, і зроблений з них компот. Навіть виноградний сік, червоне вино, якими іноді засмачують кутю, це джерела поліфенолів", - пояснила Супрун.

На відміну від білого хліба з борошна, геть очищеного від висівок і зародків, тобто позбавленого значної частини клітковини і вітамінів, в куті - цільнозернові злаки.

"У пшеничному зерні, може прорости, якщо посадити, харчових волокон і тіаміну (вітаміну В1) у п'ять разів більше, ніж у борошні, на 20% більше білка, майже в 3.5 рази більше калію, і в 4,5 більше ніацину (вітаміну В3)", - розповіла медик.

Супрун наголосила, що клітковина є одним з наріжних каменів здоров'я: вона зменшує глікемічний індекс продуктів, стає їжею для кишкової мікрофлори і тим самим підтримує баланс у кишечнику (еубіоз). Якщо в дисбіоз кишечнику, то у людини можливі ожиріння, порушення жирового обміну, загальне запалення, хвороби кишечника і порушення місцевого імунітету шлунково-кишкового тракту, а також запори. Щоб запобігти цьому, потрібно вживати в їжу цільнозерновий хліб і пшеницю.

До речі, ячмінь (перловка) стала активно з'являтися в меню хороших ресторанів і дорогих магазинів, і експерт рекомендує повернути цю страву в щоденне домашнє меню - до того ж вона дуже доступна і має високу поживну цінність. У 100 грамах ячменю більше половини добової потреби в клітковині, 10 грамів білка багатого незамінними амінокислотами, широкий спектр мікроелементів, і 20% денної потреби в магнії і вітаміні В6.

Супрун називає мак ще одним суперфудом. Білок складає 18% маси макових насіння, причому це білок, багатий на ВСАА (амінокислоти з розгалуженим ланцюгом), за якими "полюють" атлети. Мак - це один з найкращих джерел кальцію, магнію, марганцю, цинку і заліза. У ньому також рекордно багато тіаміну. Насіння містять 20% харчових волокон, майже 50% ненасичених жирів.

Супрун розповіла про різдвяну кутю та її користь (Фото: facebook.com/ulanasuprun)

Також колишня керівниця МОЗ пропонує збагатити кутю іншим насінням: гарбузовим, кунжутним або пастою з нього (тахинною), халвою або конопляним сім'ям.

"До речі, макуха, про яку згадує Котляревський в "Енеїді", це і є соняшникова чи конопляна несолодка халва, тобто вижимки насіння. Справжній, як не крути, білково-олійно-мікроелементний суперфуд", - написала Супрун.

Ще до куті резонно додавати волоські горіхи - це джерело поліненасичених жирних кислот, вітаміну Е, всіх вітамінів групи В, особливо фолата, білка, клітковини і заліза.

"Забудьте міф про те, що три (два, шість) горіха на день - це ожиріння і алергія два в одному. Якщо ви поїсте горіхів, того дня вас значно менше тягнутиме на жирне, солодке чи ковбаски. А алергія - це річ індивідуальна, і якщо вона у вас є, ви це знаєте з дитинства. А якщо ні, то їжте горіхи на здоров'я. Головне, запивайте водою, тому що вони дуже сухі", - дала рекомендації Супрун.

У питанні заливки вона радить використовувати наваристий компот разом з часточками яблук, груш або чорносливу, адже це джерело харчових волокон, а чорнослив багатий на залізо, мідь і інші мікроелементи, містить половину денної потреби у вітаміні В6 і ще 20% від добової норми магнію.

Як краще готувати кутю:

Не передайте куті меду - адже в сухофруктах таізюмі цукру достатньо.

Мийте пшеницю. Так, якщо її не замочити, варити доведеться довго. Але пшениця, як і інші злаки та не-злакові крупи, має на собі рештки фунгіцидів - протигрибкової отрути. Тому краще промити пшеницю перед замочуванням, або поміняти воду через годину.

Горіхи замочувати заздалегідь не потрібно, а ось промити - варто.

Деякими пшениця може здатися жорсткою і недостатньо смачною чи солодкою - спробуйте її промити і трохи проростити (можна загорнути насіння у вологий кухонне рушник). Таке зерно піде з крохмалю декстрани та цукру, тобто буде солодший.

"Якщо вас надихає ідея об’єднати Україну, не треба спиратися на олів'є, і розмежовувати різні ідентичності українців. Спробуйте додати до куті заморожених вишень та чорниць. Вона буде ідентифікуватися із Поліссям та Волинню, і з Півднем та Слобожанщиною, й матиме спільну для всіх цінність: клітковину, вітаміни, поліфеноли та антиоксиданти", - написала Супрун.

Супрун розповіла про різдвяну кутю (Фото: facebook.com/ulanasuprun)