Без них нема Різдва: які страви повинні бути на столі у Святвечір
Різдво (фото: pixabay.com)
Різдво супроводжується низкою традицій, серед яких - 12 обов'язкових страв
Різдво Христове одне з найважливіших християнських свят, тому віруючі до нього готуються з усією відповідальністю. Різдвяна вечеря — традиційний привід для об'єднання всієї родини і найближчих друзів. За традицією на різдвяному столі повинні стояти 12 пісних страв. Частування символізують багатство і достаток. STYLER згадав, як повинен виглядати традиційний стіл на Святвечір.
12 обов'язкових страв на Різдво:
- Кутя. Каша з цільних зерен пшениці, ячменю, рідше пшона або рису з додаванням меду або цукру, іноді з сухофруктами, горіхами, зернами маку. Є слов'янською стравою, яку готують на похорон, поминки і Батьківську суботу. Кутя – це головне різдвяне блюдо. Раніше ми публікували рецепт різдвяної куті від переможця МастерШефа.
- Узвар. Їжу в свято за традицією не можна запивати водою – тільки узваром.
- Хліб. Бажано, подавати до столу домашню паляницю, з запеченим у ній часником і горохом. Горох символізує багатство, а часник відганяє нечисту силу.
- Різдвяне "перше". Традиційно — це пісний борщ або капусняк. Іноді борщ трактують, як символ крові дітей, яку пролив цар Ірод.
- Пісні голубці. Ідеальною начинкою для них стане гречка з грибами. Голубці також трактують, як символ голуба і відсилання до Святого духа.
- Гарнір. Відмінний варіант — тушкована картопля з цибулею і морквою.
- Соління. Гриби, огірки, квашені помідори та капуста.
- Пісні салати. Ідеальний варіант — це вінегрет. Блюдо нескладне, але воно прикрасить будь-який святковий стіл.
- Гриби. Варіантів може бути маса. Смажені або тушковані. Також гарні запечені в духовці. Для цього не потрібні химерні сорти, підійдуть навіть печериці.
- Риба. Прикрасою столу може стати фарширована риба. Незважаючи на піст, їсти її у святвечір можна. Адже це символ христового дива з притчі про те, як Ісус нагодував натовп рибою і хлібом.
- Пісний пиріг або пампушки. Для начинки підійде капуста, горох, картопля з зеленню.
- Десерт. Ідеальним варіантом для святвечора будуть запечені яблука з медом та горіхами.
Варто нагадати, що Різдво супроводжується різдвяним постом, під час якого не можна вживати в їжу продукти тваринного походження.
Нагадаємо, що рятувальники радять відмовитися від феєрверків під час Різдва.
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