ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Без них нема Різдва: які страви повинні бути на столі у Святвечір

STYLERЖиття    06.01.2020 - 11:49
Без них нема Різдва: які страви повинні бути на столі у Святвечір
Різдво (фото: pixabay.com)

Різдво супроводжується низкою традицій, серед яких - 12 обов'язкових страв

Різдво Христове одне з найважливіших християнських свят, тому віруючі до нього готуються з усією відповідальністю. Різдвяна вечеря — традиційний привід для об'єднання всієї родини і найближчих друзів. За традицією на різдвяному столі повинні стояти 12 пісних страв. Частування символізують багатство і достаток. STYLER згадав, як повинен виглядати традиційний стіл на Святвечір.

12 обов'язкових страв на Різдво:

  1. Кутя. Каша з цільних зерен пшениці, ячменю, рідше пшона або рису з додаванням меду або цукру, іноді з сухофруктами, горіхами, зернами маку. Є слов'янською стравою, яку готують на похорон, поминки і Батьківську суботу. Кутя – це головне різдвяне блюдо. Раніше ми публікували рецепт різдвяної куті від переможця МастерШефа.
  2. Узвар. Їжу в свято за традицією не можна запивати водою – тільки узваром.
  3. Хліб. Бажано, подавати до столу домашню паляницю, з запеченим у ній часником і горохом. Горох символізує багатство, а часник відганяє нечисту силу.
  4. Різдвяне "перше". Традиційно — це пісний борщ або капусняк. Іноді борщ трактують, як символ крові дітей, яку пролив цар Ірод.
  5. Пісні голубці. Ідеальною начинкою для них стане гречка з грибами. Голубці також трактують, як символ голуба і відсилання до Святого духа.
  6. Гарнір. Відмінний варіант — тушкована картопля з цибулею і морквою.
  7. Соління. Гриби, огірки, квашені помідори та капуста.
  8. Пісні салати. Ідеальний варіант — це вінегрет. Блюдо нескладне, але воно прикрасить будь-який святковий стіл.
  9. Гриби. Варіантів може бути маса. Смажені або тушковані. Також гарні запечені в духовці. Для цього не потрібні химерні сорти, підійдуть навіть печериці.
  10. Риба. Прикрасою столу може стати фарширована риба. Незважаючи на піст, їсти її у святвечір можна. Адже це символ христового дива з притчі про те, як Ісус нагодував натовп рибою і хлібом.
  11. Пісний пиріг або пампушки. Для начинки підійде капуста, горох, картопля з зеленню.
  12. Десерт. Ідеальним варіантом для святвечора будуть запечені яблука з медом та горіхами.

Варто нагадати, що Різдво супроводжується різдвяним постом, під час якого не можна вживати в їжу продукти тваринного походження.

Нагадаємо, що рятувальники радять відмовитися від феєрверків під час Різдва.

Ворожіння у січні: як дізнатися свою долю на Різдво Прогноз погоди на Різдво: мокрий сніг і похолодання до -9
Новини України Різдво
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся