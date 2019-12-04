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Дитина-богатир: у Львові народилася найбільша дитина (фото)

STYLERЖиття    04.12.2019 - 15:54
Дитина-богатир: у Львові народилася найбільша дитина (фото)
У Львові народився дуже велика дитина (фото: pixabay.com/Pexels)

У Львові з'явилася на світ дитина-богатир

У Львові на світ з'явилася найбільша дитина в цьому місті за останні 5-6 років. Вага малюка при появі на світ склала 5650 грамів, а зріст - 58 сантиметрів. Дитина народилася у Надії і Андрія Приказнових в пологовому будинку №3 міста Львова. Подружжя вже вибрали ім'я для хлопчика назвали його Роман. Про це повідомляє Zahid.net.

Мама народила малюка природно, передає видання.

"Це були природні пологи. І з мамою, і з дитиною все добре. Батьки зі Львова, у них вже є дві дочки, тепер у родині є ще й син. 3 грудня маму з дитиною виписали додому", - повідомив головний лікар пологового будинку.

Дитина-богатир: у Львові народилася найбільша дитина (фото)Мама і тато з малюком Романом (фото: zahid.net)

За словами акушер-гінеколога Наталії Лантух, мама народила хлопчика без ускладнень або розривів. Двоє старших дітей вона народжувала у цьому пологовому відділенні. Перша дівчинка з'явилася на світ з вагою 4500 м, друга – 4000 р.

Головний акушер-гінеколог Львівщини Ігор Потапов повідомив, що діти з великою вагою у Львові вже народжувалися, але це було близько п'яти років тому. Зазвичай великих малюків жінки народжують за допомогою кесаревого розтину, але в цей раз породілля впоралася та сама.

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