У Rozetka зробили важливу заяву про доставку та графік роботи

"Друзі, де б кожен з нас не знаходився, важливо додавати в будні частку мирного життя і облаштовувати побут. На ROZETKA можна замовити все необхідне з доставкою в нашу точку видачі або у відділення Нової пошти або Укрпошти поруч. Оплатити замовлення можна в тому числі засобами з карти Е-Підтримка", - сказано в повідомленні.

У відкритих точках видачі можна придбати побутову хімію, товари для гігієни, зоотовари, продукти.

"Нагадаємо, що ми знову можемо приймати замовлення з доставкою в точку видачі ROZETKA або в відділення Нової пошти та Укрпошти. Список працюючих відділень і адреси точок видачі ROZETKA постійно оновлюється. Актуальну інформацію див. при оформленні замовлення на сайті", - повідомили в компанії.

Станом на 26 березня працюють точки видачі за наступними адресами:

Київ, вул. Антоновича, 50 — 10:00-17:00

Київ, вул. Верхній Вал, 28 — 10:00-17:00

Київ, вул. Декабристів, 9е, ТЦ ХарьОк — 10:00-17:00

Київ, вул. Васильківська, 2 — 10:00-17:00

Київ, пр. Григоренка, 22 — 10:00-17:00

Київ, вул. Драйзера, 8 — 10:00-17:00

Київ, пр. Оболонський, 26Б — 10:00-17:00

Київ, Харківське шосе, 2А — 10:00-17:00

Київ, вул. Оноре де Бальзака, 94Б — 10:00-17:00

Київ, пр-т Перемоги, 136, ст. м. Житомирська — 10:00-17:00

Київ, вул. М. Драгоманова, 2 — 10:00-17:00

Київ, пр. Соборності, 7а (біля ЖК Комфорт Таун) — 10:00-17:00

Київ, вул. Межигірська, 63 — 10:00-17:00

Київ, б-р Перова, 32 (біля авторинку) — 10:00-17:00

Київ, пр. Героїв Сталінграда, 8 — 10:00-17:00

Київ, вул. Дніпровська набережна, 33, ТК Аркадія — 10:00-17:00

Київ, вул. Кіото, 25 — 10:00-17:00

Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 10 — 10:00-17:00

Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67, ТЦ Park Town — 10:00-17:00

Бровари, вул. Київська, 239, ТЦ Mark Mall — 10:00-17:00

Вишгород, пр. Шевченка, 2 — 10:00-17:00

Обухів, вул. Київська, 166 — 10:00-17:00

с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, 4, ТЦ Альцест — 10:00-17:00

Українка, вул. Юності, 6 — 10:00-17:00

Полтава, вул. Небесної Сотні, 10/19 — 10:00-17:00

Харків, вул. Клочківська, 9А (Магазин з вітринами) — 09:00-16:00

Черкаси, вул. Смілянська, 45 — 10:00-17:00

Дніпро, вул. Тітова, 36, ТРК Appolo — 10:00-17:00

Одеса, пров. Семафорний, 4Т — 10:00-16:00

Вінниця, пр. Космонавтів, 49 — 10:00-16:00

Херсон, вул. Некрасова, 29 — 09:00-15:00

Луцьк, пр. Волі, 15 — 10:00-18:00

Луцьк, вул. Привокзальна, 10Б — 10:00-18:00

Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 71 — 10:00-17:00

Львів, вул. Кульпарківська, 226а, ТРЦ Victoria Gardens — 10:00-18:00

Львів, вул. Городоцька, 8 — 10:00-18:00

Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1б, ТРЦ Спартак — 10:00-18:00

Львів, пр. Чорновола, 57 — 10:00-18:00

Львів, пр. Шевченка, 24 — 10:00-18:00

Львів, пр. Червоної Калини, 36, ТК Шувар — 10:00-18:00

Львів, вул. Героїв УПА, 76 — 10:00-18:00

Львів, вул. Володимира Великого, 18 — 10:00-18:00

Тернопіль, вул. Шептицького, 20 — 10:00-18:00

Тернопіль, вул. Тарнавського, 34 — 10:00-18:00

Ужгород, пл. Шандора Петефі, 17 — 10:00-18:00

Умань, вул. Велика Фонтанна, 31Г — 10:00-17:00

Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 68А — 10:00-18:00

Івано-Франківськ, вул. Олександра Довженка, 63 — 10:00-18:00

Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 19 — 10:00-17:00

Фактичний графік роботи залежатиме від військової ситуації в районі та місті.