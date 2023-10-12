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Разочаруют фанатов: появилась информация, какими будут Apple Watch 2024 года

В сети появились слухи о следующей модели Apple Watch (фото: Apple)
Автор: Павел Колесник

Модель Apple Watch 2024 станет минорным обновлением серии без инновационных функций.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на известного инсайдера и аналитика компании TF International Securities Минг-Чи Куо.

По данным Куо, следующие часы не получат дисплей типа Micro LED. Скорее всего, эту опцию Apple отложит в устройство 2025 года. Впрочем, аналитик не удивится, что использование матрицы нового типа вообще начнется только в 2026 году.

Мин-Чи Куо также выразил сомнения в возможности включения неинвазивного глюкометра в будущие модели часов. Согласно его мнению, эта технология Apple не будет готова, по меньшей мере, к 2024 году.

Аналитик Куо заметил, что Apple Watch - это типичный пример продукта, который получил известность благодаря перепозиционированию на рынке. Он акцентировал внимание на том, что в 2023 году объемы поставок часов Apple могут снизиться на 15% по сравнению с предыдущим годом и составят не более 38 миллионов устройств. Это означает, что в случае дальнейшего уменьшения поставок в 2024 году, компании Apple придется снова переосмыслить стратегию для устройства. Однако для достижения этой цели ей нужно будет предлагать инновационные функции.

Ранее мы писали, что Apple запустит поисковик, заменяющий Google.

А еще у нас есть материал, как экс-сотрудники Apple показали гаджет, который "однажды заменит смартфон".

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