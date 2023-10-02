Apple запустит поисковик, который заменит Ggogle: что известно

У компании Apple есть возможность запустить собственную поисковую систему, которая способна заменить Google. Работа над поисковиком длилась много лет и сейчас компания готова представить свою альтернативу.

Что известно о поисковике компании Apple, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Bloomberg.

Компания Apple много лет размышляла над созданием своей поисковой системы, которая могла бы заменить Google на всех устройствах.

Причина проста: Поиск - один из наиболее используемых инструментов на смартфонах, планшетах и компьютерах, а Apple давно стремится к тому, чтобы владеть основными технологиями, которые лежат в основе ее продуктов.

На кону также стоят миллиарды гривен. Сейчас Apple получает долю от доходов Google от поисковой рекламы, комиссию, которая в последние годы приносила примерно 8 млрд долларов ежегодно. А с собственным поисковиком компания сможет получать все эти доходы самостоятельно.

Если Apple успешно развернет собственную поисковую систему, то потенциально она сможет создать поток доходов размером с Apple Watch, при условии, что сможет продавать рекламу и поисковые места по той же цене, что и Google.

Поисковая система Apple для Spotlight, App Store и ТВ-приложений. ( Скриншот фото Марка Гурмана)

Вероятность этого невысока, и даже при отсутствии конкуренции с Google, компания сможет получить большой доход, внедрив поиск внутри своей компании.

Работа над технологией поисковика идет уже много лет. И даже если компания не запустит конкурента для Google, Apple сможет улучшить свои позиции на переговорах по ценообразованию с Google.

Google будет доминировать в поиске, но они нуждаются в Apple и их миллиардах пользователей. А у Apple есть стимул направлять своих клиентов в Google.

Стоит отметить, что ранее компания Apple уже создала свои собственные поисковые системы для таких сервисов, как App Store, Apple TV, Новости и Карты.

В Apple сейчас курирует машинное обучение и искусственный интеллект бывший руководитель Google Джон Джаннандреа. За последние несколько лет его группа разработала поисковую систему нового поколения для приложения Apple под кодовым названием Pegasus. Она уже доступна в некоторых приложениях Apple и скоро появится в App Store.

Но лучшее свидетельство усилий Apple по поиску можно увидеть в Sportlight, который помогает пользователям находить нужные вещи на своих устройствах. На более ранних версиях iOS в этом инструменте начали добавлять веб-поиск, который может отвечать на вопросы.

Поиск Spotlight на Mac. (Скриншот фото Марка Гурмана)

Сейчас команда Джаннандреа стремится глубоко интегрировать функции поиска Apple в iOS и macOS - и потенциально укрепить эту технологию с помощью генеративных инструментов искусственного интеллекта.