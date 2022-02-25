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Під Рівним затримали 18-річну дівчину, яка малювала ворожі мітки

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П'ятниця 25 лютого 2022 14:30
Під Рівним затримали 18-річну дівчину, яка малювала ворожі мітки Фото: На вулицях і дорогах Україїни з'являються мітки (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Світлана Мащенко

В місті Костопіль Рівненської області була затримана молода дівчина, яка малювала мітки для ворога.

Про це повідомили в Національній поліції.

18-річну жительку села Городниця Житомирської області передали працівникам СБУ для з’ясування усіх обставин.

Дівчину за цим заняттям застали близько 10:00 25 лютого. Її виявили і спіймали працівники поліції спільно зі місцевими жителями, які теж патрулювали територію.

Знак у вигляді хреста вона малювала поблизу міського відділення пошти.

"Вона зізналася, що і раніше здійснювала маркування за винагороду. Нині ж прибула до Костополя з цією ж метою", - говориться в повідомленні.

Наразі вся детальна інформація встановлюється відповідними службами.

В МВС просять повідомляти про мітки

"Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах. Можна сфотографувати точки і вони потраплять до єдиної бази на Google Maps", - говориться в повідомленні.

Фото необхідно робити через бот та додавати геомітку. Також до бота громадяни можуть передавати інформацію щодо переміщення ворогів, їх техніки та цілевказників. Посилання тут.

Раніше в ЗСУ розповіли, як відрізнити ворога.

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