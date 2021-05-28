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У Рівному дитина залишилася без пальця після катання на горці: "скільки ж можна терпіти?"

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Рівне, П'ятниця 28 травня 2021 14:46
У Рівному дитина залишилася без пальця після катання на горці: "скільки ж можна терпіти?" У Рівному дитина залишилася без пальця на дитячому майданчику (Колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

У Рівному на дитячій гірці хлопчик залишився без пальця після катання на гірці, яку давно мали відремонтувати. Інцидент трапився у парку на Грабніку і малюка відвезли до лікарні, де провели термінову операцію.

Про це написала у Facebook голова ГО "Ангели Життя" Ліана Диновська.

Як розповіла Диновська, гірка вже давно підлягає ремонту, але відповідні служби обмежились заклеюванням дірки скотчем.

"Здивуванню немає меж. Виявляється, ремонт - це заклеїти діри скотчем. Скільки ж можна терпіти таке свавілля, хто перевіряв якість тої гірки? Вважаю, таку халатність не можна ігнорувати. І взагалі не впевнена, що цілісно весь майданчик можна вводити в експлуатацію, там на кожному кроці небезпека", - написала Диновська.

Як розповіла в коментарі для "Суспільному" головний лікар обласної дитячої лікарні Любов Філик постраждалого дворічного хлопчика госпіталізували у травматологічне відділення ввечері у п'ятницю, 21 травня. У нього була травматична ампутація частини фаланги. Дитині зробили операцію та в понеділок, 24 травня та виписали на амбулаторне лікування додому.

Варто відзначити, що майданчик запустили в експлуатацію у грудні 2019 року, він був створений за кошти Громадського бюджету, але на баланс міста її досі не поставили. Виробник гірки пообіцяв найближчим часом все виправити.

У Рівному дитина залишилася без пальця після катання на горці: &quot;скільки ж можна терпіти?&quot;У Рівному дитина залишилася без пальця після катання на горці: &quot;скільки ж можна терпіти?&quot;У Рівному дитина залишилася без пальця після катання на горці: &quot;скільки ж можна терпіти?&quot;У Рівному дитина залишилася без пальця після катання на горці: &quot;скільки ж можна терпіти?&quot;У Рівному дитина залишилася без пальця після катання на горці: &quot;скільки ж можна терпіти?&quot;Фото: В Рівному дитина залишилася без пальця через гірку (facebook/Ліана Диновська)

Як повідомляли раніше, під Рівним третьокласниця підрізала чоловіка, який бив її маму.

Також нагадаємо, під Рівним 4-річний хлопчик наковтався бабусиних таблеток і потрапив в реанімацію.

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