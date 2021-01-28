ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У метро Києва трапився "дикий" інцидент: головне, що в масці!

Київ, Четвер 28 січня 2021 14:54
У метро Києва трапився "дикий" інцидент: головне, що в масці!
У метро Києва стався дивний інцидент (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В метро Києва стався дивний інцидент з пасажиром, який заснув лежачи на сидіннях, зайнявши відразу кілька місць.

Про втомленого пасажира розповіли в Facebook "Вартові еспресо" і показали курйозні фото. Відомо, що сталося це на червоній лінії метрополітену серед білого дня.

Цікаво, що підземка діє заспокійливо на багатьох пасажирів, але мало хто нахабніє до такої міри, щоб укладатися на сидіння повністю.

"Головне, що в масці! У Києві чоловік заснув у метро... У столиці на Святошинсько-Броварській лінії київського метрополітену чоловік розлігся аж на трьох сидіннях і заснув. Його навіть не бентежили ні оголошення про зупинках, ні продавці різних товарів", - йдеться у підписі до фото.

У метро Києва трапився &quot;дикий&quot; інцидент: головне, що в масці!У метро Києва трапився &quot;дикий&quot; інцидент: головне, що в масці!

В метро Києва пасажир спав на сидіннях (фото: facebook.com/vartovi.espreso)

Зазначимо, що Київський метрополітен часто стає місцем, де відбуваються різного роду дивацтва. Так, час від часу там з'являється відверто одягнена пасажирка, яка виконує запальні танці.

До речі, нещодавно у Польщі зняли на фото голого чоловіка, який прийшов вночі до фабрики, де працював. Він стояв навпроти в'їзду на територію і показував середні пальці на обох руках. Пізніше з'ясувалося, що це український заробітчанин.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя метро

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся