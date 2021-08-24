Негода на заході України знеструмила понад 90 населених пунктів
Фото: бригади обленерго вже приступили до робіт (Віталій Носач/РБК-Україна)
В результаті погіршення погоди на заході України знеструмлено 93 населених пункти. Більшу частину - у Львівській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що станом на 07:00 в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 93 населених пункти в 2 областях (Львівська - 80 і Закарпатська - 13).
До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.
Нагадаємо, раніше синоптики оголошували штормове попередження з сильними зливами у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях (і рівень небезпеки, жовтий).
Також повідомлялося, що в Україну йдуть затяжні дощі до початку вересня.