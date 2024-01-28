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Ровесник на Lanos или мужчина старше на 20 лет, но на Porsche? Узнайте, что ответили девушки (видео)

Воскресенье 28 января 2024 17:15
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Ровесник на Lanos или мужчина старше на 20 лет, но на Porsche? Узнайте, что ответили девушки (видео) Девушки выбирали того, с кем хотят быть (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В сети часто "вирусятся" видео, на которых людям задают интересные вопросы. Иногда это весело, иногда грустно, а иногда такие "соцопросы" вызывают волну негатива. Так произошло с недавним видео, на котором у девушек в Украине спросили, что бы они выбрали: встречаться с парнем своего возраста, у которого автомобиль Lanos, или же строить отношения со старшим на 20 лет мужчиной, но у которого Porsche.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из TikTok блогера под ником "sra2ch".

Любовь или деньги - что выбрали девушки

Вопрос от блогера не заставил участниц "опроса" долго размышлять над ответом. Первая девушка сразу выбрала второй вариант - мужчину на Porsche и отношения с тем, кто на 20 лет старше ее.

"Ну, потому что мне так комфортнее. Мне так больше нравится", - заявила она.

Ровесник на Lanos или мужчина старше на 20 лет, но на Porsche? Узнайте, что ответили девушки (видео)

Ровесник на Lanos или мужчина старше на 20 лет, но на Porsche? Узнайте, что ответили девушки (видео)

Деньги или отношения со сверстником - выбор девушек возмутил сеть (скриншоты)

Вторая девушка тоже не выбрала ровесника на Lanos. Вместо этого она хотела бы встречаться с тем, кто постарше, но богаче.

"Я тоже выберу мужчину на 20 лет старше на Porsche. Или на какой-то другой классной машине. Потому что мне нравятся постарше. Мне вообще не нравятся мои сверстники, а еще и на Lanos. Короче, я выберу постарше, такого уже зрелого, при бабках", - заявила она.

Ровесник на Lanos или мужчина старше на 20 лет, но на Porsche? Узнайте, что ответили девушки (видео)

Выбравшие девушки (скриншот)

Реакция сети

В комментариях юзеры высмеяли выбор и слова девушек. Многих их позиция еще и возмутила. Пользователи пишут:

  • "Не задерживай, им еще на маршрутку"
  • "Если у парня их возраста уже есть "Ланос", приобретенный за заработанные деньги, то у него есть хорошие перспективы ездить на "Порше" за 20 лет"
  • "Только мужчина на "Порше" на них не посмотрит"
  • "Шкурки банана"
  • "Порш" записан на ту, которая села в "Ланос" 20 лет назад".

Раньше мы уже рассказывали, что женщина нашла в МакФлури несъедобный "сюрприз" и едва сдерживала эмоции.

Кроме этого, недавно стало известно, что мать годами лгала детям, но они раскрыли ее позорную тайну.

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