Зростання цін на 6% кожен місяць: вартість яких продуктів "злетить" в 2021 році

За прогнозами виробників, кілограм свинини може додати ще 10% до 150 гривень вартості м'яса. Причиною експерти називають рекордні ціни на зернові, які у поточному році досягли 13-річних максимумів на світових ринках. В результаті в Україні також подорожчало зерно і комбікорми, які традиційно є основою для годування тварин.

Експерти також прогнозують подорожчання овочів на 5-6%. Це пов'язано з тим, що в сховищах продуктів стає все менше. А теплична продукція, хоча і з'явиться на прилавках, проте дешевше все одно не буде, оскільки зросли витрати на обслуговування, опалення та освітлення теплиць.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, як будуть змінюватися ціни на овочі.

"Кожен місяць на +5, +6% будуть дорожчати капуста, морква, цибуля, картопля — до нового врожаю. З квітня місяця на прилавках магазинів вже з'являться овочі, вирощені в теплицях. Говорити, що вона (продукція з парників — ред.) буде однозначно дешевше, не доводиться", — сказав він.