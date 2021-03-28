В Україні підніметься вартість базових продуктів: названі нові ціни
В Україні протягом найближчих декількох місяців вартість продуктів тваринного походження, особливо молока, кефіру, масла, сирів збільшиться до 3% від початкової вартості. Скільки тепер коштуватиме "молочка" і коли очікується подорожчання - розповіла генеральний директор Асоціації виробників молока Анна Лавренюк.
Про це експерт розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24".
За даними фахівця, вартість деяких продуктів в результаті подорожчання підніметься до 1,5-3% від початкової ціни в найближчі кілька місяців.
"Молоко жирністю 2,5% в плівці, це найбільш соціальний продукт, подорожчає орієнтовно до 25 грн 40 коп., тобто плюс 40 коп. за наступні три місяці. Це приблизно 1,5% подорожчання. Якщо говорити про кефір, то він орієнтовно подорожчає на 70 коп., до ціни 31 грн 30 коп. за літр", - розповідає Лавренюк.
Також вона назвала причину, по якій відбувається зростання вартості "молочки" і який з продуктів сильніше інших зміниться в ціні.
"Масло подорожчає, очевидно, найбільше, оскільки це один з найбільш молоковмісних продуктів, для виробництва 1 кг масла необхідно 20-25 літрів молока. Подорожчання на сировинному ринку тягне за собою подорожчання цього продукту, тому можемо очікувати, що масло жирністю 72,5-73% подорожчає до 3 грн на кілограмі, тобто на пачці 200 грамів - плюс 60 коп.", - прогнозує директор асоціації.
За її словами, найменше подорожчання продемонструє сир, "оскільки у попередні квартали він вже найбільше подорожчав, понад 3%".
"Орієнтовно на 90 коп. на кілограмі, до 38-40 грн за пачку традиційного фасування вагою 160 грамів, якщо говорити про "Російський" сир жирністю 45%", - повідомила вона.
Нагадаємо, що раніше експерт висловився про необхідність державного регулятора цін. На його думку, цей орган несе більше шкоди, ніж користі.
Також ми публікували прогноз економіста за цінами на продукти в Україні у 2021 році.