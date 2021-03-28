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Рост цен на 6% каждый месяц: стоимость каких продуктов "взлетит" в 2021 году

Автор: Анна Киселева

В Украине в ближайшее время ожидается подорожание мяса свинины и овощей. По данным экономистов, прирост в стоимости будет происходить на 5-6% для растительных продуктов. При этом мясо подорожает примерно на 10%. Как будет менять стоимость продуктов и почему?

Об этом рассказали эксперты в эфире телеканала "Украина 24".

По прогнозам производителей, килограмм свинины может добавить еще 10% к 150 гривнам стоимости мяса. Причиной эксперты называют рекордные цены на зерновые, которые в текущем году достигли 13-летних максимумов на мировых рынках. В результате в Украине также подорожало зерно и комбикорма, которые традиционно являются основой для кормления животных.

Эксперты прогнозируют также подорожание овощей на 5-6%. Это связано с тем, что в хранилищах продуктов становится все меньше. А тепличная продукция, хотя и появится на прилавках, однако дешевле все равно не будет, поскольку выросли расходы на обслуживание, отопление и освещение теплиц.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, как будут меняться цены на овощи.

"Каждый месяц на +5, +6% будут дорожать капуста, морковь, лук, картофель — до нового урожая. С апреля месяца на прилавках магазинов уже появятся овощи, выращенные в теплицах. Говорить, что она (продукция из парников — ред.) будет однозначно дешевле, не приходится", — сказал он.

Ранее мы рассказывали, как изменится цена на молочные продукты в ближайшее время.

Также мы публиковали прогноз экономиста по ценам на продукты в Украине в 2021 году.

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