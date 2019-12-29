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РосЗМІ завели пасажирів поїзда через Кримський міст до "чистилища"

STYLERЖиття    29.12.2019 - 20:41
РосЗМІ завели пасажирів поїзда через Кримський міст до "чистилища"
Пасажирів поїзда через Кримський міст занесли в базу "Миротворець" (Фото: колаж РБК-Україна)

У російській пресі описали поїздку в поїзді до окупованого Криму

По Кримському мосту проїхав поїзд з російського Санкт-Петербурга в окупований український Севастополь, і пасажири відразу ж опинилися в базі "Миротворця". Це сталося після публікації росЗМІ репортажу про вояж експресу "Таврія", який 25 грудня із порушенням закону потрапив на півострів з РФ.

Журналістка видання "Фонтанка" Венера Галєєва провела в дорозі 43 години 25 хвилин, після чого описала враження про подорож, із зазначенням імен деяких своїх попутників.

Після цього кореспондентка отримала в мережі повідомлення від адміністраторів бази "Миротворець" із текстом: "Ви свіжа, попали до чистилища сьогодні".

Таким чином дані журналістки разом з іншими пасажирами поїзда були занесені на сайт волонтерів за свідоме порушення державного кордону України.

Зазначимо, що у своєму репортажі Галєєва описала всі "принади" поїздки з битвою за фірмові підстаканники, які нібито мали подарувати пасажирам, продаж провідником сувенірів (ложечка і склянку з кришталю) за 1950 рублів (близько 745 гривень), назвала ціну плацкарта "не набагато дешевшою, ніж місце в літаку" та розповіла про окремого перевізника "Гранд сервіс експрес", який займається маршрутом.

РосЗМІ завели пасажирів поїзда через Кримський міст до &quot;чистилища&quot;

Пасажирів поїзда після поїздки через Кримський міст занесли в базу "Миротворець" (Фото: скрін myrotvorets.center)

Додамо, що запуск поїздів по Кримському мосту загрожує росіянам кримінальною справою. У прокуратурі АРК після незаконного перетину складом кордону та попадання на територію анексованого українського півострова відкрили виробництво.

До речі, не так давно російський вчений розповів, що запуск залізничного сполучення стане початком "зворотного відліку", адже Кримський міст просто не витримає додаткову вагу вагонів складу.

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