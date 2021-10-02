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РосЗМІ зганьбилися, коли спробували пожартувати над прізвищем українського тренера Вернидуба

Автор: Styler

Юрій Вернидуб, який з молдавським "Шерифом" здобув дві перемоги у перших іграх групового турніру Ліги чемпіонів, став об'єктом насмішок з боку російських ЗМІ.

Журналісти видання "Спорт-Експрес"запитали українця, коли він поверне дуб?

Вернидуб не забарився з відповіддю, і поставив місце інтерв'юерів.

"Почитайте українську казку "Котигорошко". Там є всі прізвища: і Вернигора, і Вернидуб, і інші. Це все казкові герої. І я пишаюся своїм прізвищем! У мене козацький рід! Дуб стоятиме вічно! Тому що у мене є два сини і два онуки. Цей рід буде все життя. Я пишаюся цим", - відповів наставник "Шерифа".

Цікаво, що журналісти зганьбилися при публікації даного інтерв'ю. Спочатку вони назвали казку "Котигорошко" "Кіт і горошок", а потім виправили на "Катигорошок".

Скріншоти

Зазначимо, що Молдавський "Шериф" під керівництвом Юрія Вернидуба обіграв донецький "Шахтар" з рахунком 2:0 і мадридський "Реал" 2:1. Завдяки цьому команда українця є лідером групи D.

Скріншот з UEFA

Нагадаємо, сепаратистка Тетяна Семенюк, яка називає себе ветераном ополчення самопроголошеної "ЛНР", зганьбилася новим фейком про "звірства" військових ЗСУ.

Ми також писали про те, що російська армія зганьбилася з "суперсучасним" вертольотом.

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