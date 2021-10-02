РосЗМІ зганьбилися, коли спробували пожартувати над прізвищем українського тренера Вернидуба

Вернидуб не забарився з відповіддю, і поставив місце інтерв'юерів.

"Почитайте українську казку "Котигорошко". Там є всі прізвища: і Вернигора, і Вернидуб, і інші. Це все казкові герої. І я пишаюся своїм прізвищем! У мене козацький рід! Дуб стоятиме вічно! Тому що у мене є два сини і два онуки. Цей рід буде все життя. Я пишаюся цим", - відповів наставник "Шерифа".

Цікаво, що журналісти зганьбилися при публікації даного інтерв'ю. Спочатку вони назвали казку "Котигорошко" "Кіт і горошок", а потім виправили на "Катигорошок".

Скріншоти

Зазначимо, що Молдавський "Шериф" під керівництвом Юрія Вернидуба обіграв донецький "Шахтар" з рахунком 2:0 і мадридський "Реал" 2:1. Завдяки цьому команда українця є лідером групи D.

Скріншот з UEFA