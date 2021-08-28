Російська армія зганьбилася з "суперсучасним" вертольотом: фото з військової виставки

У мережі висміяли військовий вертоліт, представлений росіянами на міжнародному військово-технічному форумі "Армія 2021", який проходить в підмосковній Кубинці.

Фотографії, на яких видно, як російські "винахідники" розв'язали проблему з проводкою, опублікували в популярному Telegram-пабліку " Военный Осведомитель ".

"Як тобі таке Ілон Маск?"- висміяли "апдейт" автори поста.

Військовий вертоліт армії РФ (фото: t.me/milinfolive)

У мережі також сміються над технікою та її творцями.

"Супер-пупер сучасний вертоліт з російської військової виставки "Армія 2021"... внутрішню проводку вивели на зовнішню обшивку і прикріпили скотчем. Суворий російський авіапром. І вони ще іржали з малярного скотчу, яким був обклеєний наш танк перед фарбуванням", - прокоментував Ігор Магіла.