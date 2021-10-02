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РосСМИ опозорились, когда попытались пошутить над фамилией украинского тренера Вернидуба

Автор: Styler

Юрий Вернидуб, который с молдавским "Шерифом" добыл две победы в первых играх группового турнира Лиги чемпионов, стал объектом насмешек со стороны российских СМИ.

Журналисты издания "Спорт-Экспресс" спросили украинца, когда он вернет дуб?

Вернидуб не замедлил с ответом, и поставил место интервьюеров.

"Почитайте украинскую сказку "Котигорошко". Там есть все фамилии: и Вернигора, и Вернидуб, и другие. Это все сказочные герои. И я горжусь своей фамилией! У меня казацкий род! Дуб будет стоять вечно! Потому что у меня есть два сына и два внука. Этот род будет всю жизнь. Я горжусь этим", - ответил наставник "Шерифа".

Интересно, что журналисты опозорились при публикации данного интервью. Сначала они назвали сказку "Котигорошко" "Кот и горошек", а потом исправили на "Катигорошек".

Скриншоты

Отметим, что молдавский "Шериф" под руководством Юрия Вернидуба обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0 и мадридский "Реал" 2:1. Благодаря этому команда украинца является лидером группы D.

Скриншот с UEFA

Напомним, сепаратистка Татьяна Семенюк, которая называет себя ветераном ополчения самопровозглашенной "ЛНР", опозорилась новым фейком о "зверствах" военных ВСУ.

Мы также писали о том, что российская армия опозорилась с "суперсовременным" вертолетом.

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