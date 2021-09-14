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Сепаратистка зганьбилася новим фейком про "звірства" військових ЗСУ: "вставили гранату і запінили"

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Вівторок 14 вересня 2021 21:36
Сепаратистка зганьбилася новим фейком про "звірства" військових ЗСУ: "вставили гранату і запінили" Колаж РБК-Україна: сепаратистка зганьбилася новим фейком про військових ЗСУ
Автор: Styler

Сепаратистка Тетяна Семенюк, яка називає себе ветераном ополчення самопроголошеної "ЛНР", розповіла про вигадані "звірства" українських військових.

Відео розповіді Семенюк опублікував Анатолій (Штірліц) Штефан у своєму Telegram-каналі.

Сепаратистка заявила, що українські військові вставили дівчині в статевий орган гранату.

"Дівчині вставили гранату... і запінили. Дівчину довелося саперам розмінувати, наш хлопець з відділення це робив", - завила Семенюк.

Вона розповіла, що лікарі відмовили в допомозі дівчині тому хлопцеві з угруповання сепаратистів довелося виконати "ювелірну роботу" і рятувати "заміновану" постраждалу.

Користувачі мережі посміялися над розповіддю жінки, яка своєю грою, за словами Анатолія Штефана, може висуватися на Оскар 2021.

  • Ювелірна робота? Підривати довелося або що!? Ну це шедевр;
  • Давненько я це не чув, про гранату... мабуть навіть самим пропагандистам від такої версії було смішно... А дивись - знову спливло;
  • Російська пропаганда без дна;
  • Сміюся, не можу. Це ж шедевр.

Нагадаємо, російська пропагандистка Ольга Скабєєва влаштувала істерику через українських військових на репетиції параду.

Раніше українці висміяли новий фейк про дітей-нацистів, яких тренують під Києвом.

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