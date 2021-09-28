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Дебютний гол Мессі за "ПСЖ" і продовження казки для "Шерифа": підсумки дня в ЛЧ

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Вівторок 28 вересня 2021 23:59
Дебютний гол Мессі за "ПСЖ" і продовження казки для "Шерифа": підсумки дня в ЛЧ Фото: завершився перший день другого туру групового етапу Ліги чемпіонів (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 28 вересня, відбулися перші вісім матчів другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Свої поєдинки зіграли представники груп A, B, C і D.

Детальніше про результати ігрового дня - в матеріалі РБК-Україна.

Головною сенсацією ігрового дня став Молдавський "Шериф". Клуб українського наставника Юрія Вернидуба слідом за перемогою над "Шахтарем" в першому турі (2:0), здобув три очки в Мадриді, обігравши місцевий "Реал" 2:1. Таким чином тираспольці є одноосібними лідерами групи D.

У центральному ж поєдинку вечора "ПСЖ" виявився сильнішим за "Манчестер Сіті", помстившись за поразки в півфіналі минулорічної ЛЧ - 2:0. Але головною подією, мабуть, стала навіть не перемога парижан, а дебютний гол за новий клуб Ліонеля Мессі.

Всі результати ігрового дня нижче:

Група A

"ПСЖ" - "Манчестер Сіті" 2:0

Гуей, 8, Мессі, 74

"РБ Лейпциг" - "Брюгге" 1:2

Нкунку, 5 - Ванакен, 22, Рітс, 41

Дебютний гол Мессі за &quot;ПСЖ&quot; і продовження казки для &quot;Шерифа&quot;: підсумки дня в ЛЧ

Група B

"Порту" - "Ліверпуль" 1:5

Таремі, 75 - Салах, 18, 60, Мане, 45, Фірміно, 77, 81

"Мілан" - "Атлетіко" 1:2

Леау, 20 - Грізманн, 84, Суарес, 90+7 (п)

Вилучення у "Мілана": Кессі, 29

Дебютний гол Мессі за &quot;ПСЖ&quot; і продовження казки для &quot;Шерифа&quot;: підсумки дня в ЛЧ

Група C

"Борусія Д" - "Спортинг" 1:0

Мален, 37

"Аякс" - "Бешикташ" 2:0

Бергхейс, 17, Алле, 43

Дебютний гол Мессі за &quot;ПСЖ&quot; і продовження казки для &quot;Шерифа&quot;: підсумки дня в ЛЧ

Група D

"Шахтар" - "Інтер" 0:0

"Реал" - "Шериф" 1:2

Бензема, 65 (п) - Яхшибоев, 25, Тилль, 90

Дебютний гол Мессі за &quot;ПСЖ&quot; і продовження казки для &quot;Шерифа&quot;: підсумки дня в ЛЧ

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