Дебютний гол Мессі за "ПСЖ" і продовження казки для "Шерифа": підсумки дня в ЛЧ
Сьогодні, 28 вересня, відбулися перші вісім матчів другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Свої поєдинки зіграли представники груп A, B, C і D.
Детальніше про результати ігрового дня - в матеріалі РБК-Україна.
Головною сенсацією ігрового дня став Молдавський "Шериф". Клуб українського наставника Юрія Вернидуба слідом за перемогою над "Шахтарем" в першому турі (2:0), здобув три очки в Мадриді, обігравши місцевий "Реал" 2:1. Таким чином тираспольці є одноосібними лідерами групи D.
У центральному ж поєдинку вечора "ПСЖ" виявився сильнішим за "Манчестер Сіті", помстившись за поразки в півфіналі минулорічної ЛЧ - 2:0. Але головною подією, мабуть, стала навіть не перемога парижан, а дебютний гол за новий клуб Ліонеля Мессі.
Всі результати ігрового дня нижче:
Група A
"ПСЖ" - "Манчестер Сіті" 2:0
Гуей, 8, Мессі, 74
"РБ Лейпциг" - "Брюгге" 1:2
Нкунку, 5 - Ванакен, 22, Рітс, 41
Група B
"Порту" - "Ліверпуль" 1:5
Таремі, 75 - Салах, 18, 60, Мане, 45, Фірміно, 77, 81
"Мілан" - "Атлетіко" 1:2
Леау, 20 - Грізманн, 84, Суарес, 90+7 (п)
Вилучення у "Мілана": Кессі, 29
Група C
"Борусія Д" - "Спортинг" 1:0
Мален, 37
"Аякс" - "Бешикташ" 2:0
Бергхейс, 17, Алле, 43
Група D
"Реал" - "Шериф" 1:2
Бензема, 65 (п) - Яхшибоев, 25, Тилль, 90