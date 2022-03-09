14 днів війни Росії проти України. Нові патріотичні пісні, які почув увесь світ

24 лютого Росія здійснила вторгнення на територію України. Війська РФ почали наступ відразу в трьох напрямках - на півдні, півночі та сході. Вже два тижні Росія обстрілює українські міста, вбиває мирних громадян, руйнує інфраструктуру. Але ЗСУ, тероборона, добровольці, волонтери та звичайні жителі нашої країни мужньо дають відсіч ворогові. Просунутися всередину країну окупантам так і не вдалося. Не змогли вони прорватися й у великі міста України - Київ, Харків, Суми, Чернігів, Маріуполь, Миколаїв, Одесу та багато інших. За ці два тижні дух українців не був зломлений, навпаки - вони об'єдналися у своїй боротьбі проти окупанта.

За ці два тижні багато музикантів встигли випустити нові патріотичні пісні - в перервах між захистом на блокпостах і в теробороні. Про них – читайте нижче.

Безсумнівним хітом за останні два тижні стала пісня про Байрактар. Саме за допомогою Байрактара була знищена не одна колона ворога. Ця пісня стала першою, яка з'явилася на теренах інтернету. Про той самий "Русский военный корабль" і напрям, куди йому йти. Виконавець та монтаж: Олександр Сичек. Текст – Олександра Смілянська. Вперше опубліковано у спільноті "Київська Школа Фотографії" 27 лютого. А це гімн України - у виконанні українських зірок. Нижче - народна українська пісня в прекрасному виконанні соліста групи Бумбокс - Андрія Хлівнюка. Подяка за аранжування та підтримку України The Kiffness! А це адаптація італійської народної пісні "Bella Ciao"

слова - Христина Соловей, гітара - Олексій Морозов. Макс Барських випустив пісню про Київ. Ілларія присвятила свою нову пісню всьому українському народу. А це пісня Сухопутних військ ЗСУ -" Я щасливий!" БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - Вільні Люди Гурт Шабля - Браття Українці (Гімн Оборони України)