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Лапка турботи. Українці можуть за 10 гривень допомогти тваринкам, які постраждали від війни

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Четвер 18 серпня 2022 07:42
Лапка турботи. Українці можуть за 10 гривень допомогти тваринкам, які постраждали від війни Українців просять допомогти тваринам, які постраждали від дій російських окупантів (фото: facebook.com/UAnimals.official)
Автор: Володимир Костирін

В Україні запустили доброчинну ініціативу, у рамках якої українців закликають купити наліпку "Лапка турботи" і таким чином зробити свій внесок у підтримку постраждалих від війни тварин, що перебувають у притулках.

Коштує така наліпка всього 10 гривень і придбати її можна у крамницях товарів для тварин чи ж онлайн за посиланням.

Ініціатори благодійної ініціативи кажуть, що "українці вже здивували світ своєю самоорганізацією та вмінням зібрати начебто непідйомні гроші", тому "разом ми зможемо потурбуватись про добробут і здоров'я наших найближчих чотирилапих друзів".

"Придбана "Лапка турботи" стане не тільки вашим внеском у підтримку тварин, але й наочним нагадуванням про цінність людяності навіть у найнесприятливішому контексті", - кажуть благодійники.

Додамо, що Ініціатива охопить притулки для тварин у регіонах, що найбільше страждають від російської агресії, на деокупованих територіях та областях, що зазнають регулярних обстрілів.

Вся ж кампанія триватиме з 18 серпня до 18 жовтня 2022 року.

Усі зібрані кошти організатори перерахують до фонду UAnimals, який у подальшому закуповуватиме корма та ветеринарні препарати, а також оплачуватиме стерилізацію та вакцинацію тварин у притулках і безпритульних тварин.

"Із початком повномасштабної війни наша команда активно включилась у допомогу тваринам, які також страждають від російської агресії. Лише за приблизними підрахунками окупант обстріляв близько 20 притулків. Водночас від вибухів, мін та розтяжок загинули десятки тисяч тварин. Колись Ганді сказав, що моральний авторитет народу визначає його ставлення до тварин. Сьогодні українці доводять всьому світу свій рівень гуманності. Поки агресор намагається вбити усіх - від дітей і жінок до стареньких і тварин, - українці рятують кожне життя", - коментують у UAnimals.

Як повідомлялося раніше, жителі Києва влаштували величезну чергу, щоб забрати тварин з притулку.

А також перед цим ми писали, під Києвом врятували довірливого пса Лиса, якого окупанти скалічили та замінували.

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