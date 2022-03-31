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Російський окупант обкрадав будинки українців і вивозив золото: стало відомо його ім'я

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Четвер 31 березня 2022 15:52
Російський окупант обкрадав будинки українців і вивозив золото: стало відомо його ім'я Стала відома особистість одного з мародерів, який обікрав будинки українців (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Російські окупанти грабують будинки українців і вивозять практично все – від кухонної техніки до коштовностей і прикрас. По перехопленнях розмов окупантів чутно, що вони завантажують награбоване в танки. Ім'я одного з таких мародерів повідомили українські захисники.

Як розповів боєць територіальної оборони, він разом з курсантами-розвідниками після знищення танка, виявив крадені ювелірні прикраси, валюту і документи, на ім'я Дениса Цибенко.

Ворожий танк знищили за допомогою протитанкового ракетного комплексу Javelin. Після попадання стало відомо, що там був десантник.

При ньому виявили багато золотих прикрас, валюту - все явно вкрадене в українців. Документи - на ім'я Дениса Цибенко з селища Солов'ї Псковського району.

Як повідомляє видання Obozrevatel, судячи з даних Цибенко з його сторінок в соціальних мережах, він народився 6 серпня 1994 року. Закінчив Псковський університет зі ступенем бакалавр за напрямом менеджменту. Проживав в Опочці Псковської області. Був одружений.

Російський окупант обкрадав будинки українців і вивозив золото: стало відомо його ім'яРосійський окупант обкрадав будинки українців і вивозив золото: стало відомо його ім'яРосійський окупант обкрадав будинки українців і вивозив золото: стало відомо його ім'яРосійський окупант обкрадав будинки українців і вивозив золото: стало відомо його ім'яРосійський окупант обкрадав будинки українців і вивозив золото: стало відомо його ім'я

Російський окупант і Мародер Денис Цибенко

Був військовослужбовцем 104 гвардійського парашутно-десантного полку 76 гв. ДШВ ВДВ РФ.

І судячи з фотографій - ця людина обікрала не одну українську сім'ю. При ньому було дуже багато золотих і ювелірних прикрас, гроші в різній валюті. Фото можна детально розглянути ось тут.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупант хотів вивезти свою матір з-під Херсона, але та відмовилася.

А також розповідали про те, що найбагатша українська співачка повідомила про долю свого розкішного особняка в Києві.

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