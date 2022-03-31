Російський окупант обкрадав будинки українців і вивозив золото: стало відомо його ім'я

Російські окупанти грабують будинки українців і вивозять практично все – від кухонної техніки до коштовностей і прикрас. По перехопленнях розмов окупантів чутно, що вони завантажують награбоване в танки. Ім'я одного з таких мародерів повідомили українські захисники.

Як розповів боєць територіальної оборони, він разом з курсантами-розвідниками після знищення танка, виявив крадені ювелірні прикраси, валюту і документи, на ім'я Дениса Цибенко.

Ворожий танк знищили за допомогою протитанкового ракетного комплексу Javelin. Після попадання стало відомо, що там був десантник.

При ньому виявили багато золотих прикрас, валюту - все явно вкрадене в українців. Документи - на ім'я Дениса Цибенко з селища Солов'ї Псковського району.

Як повідомляє видання Obozrevatel, судячи з даних Цибенко з його сторінок в соціальних мережах, він народився 6 серпня 1994 року. Закінчив Псковський університет зі ступенем бакалавр за напрямом менеджменту. Проживав в Опочці Псковської області. Був одружений.

Російський окупант і Мародер Денис Цибенко

Був військовослужбовцем 104 гвардійського парашутно-десантного полку 76 гв. ДШВ ВДВ РФ.

І судячи з фотографій - ця людина обікрала не одну українську сім'ю. При ньому було дуже багато золотих і ювелірних прикрас, гроші в різній валюті. Фото можна детально розглянути ось тут.