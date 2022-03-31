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Найбагатша українська співачка розповіла про долю свого розкішного особняка в Києві

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Четвер 31 березня 2022 14:00
Найбагатша українська співачка розповіла про долю свого розкішного особняка в Києві Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Дмитрий Войналович

Співачка Камалія виїхала з України 1 березня. А її дочки і чоловік - мільярдер Мохаммад Захур - вирушили до Великої Британії ще напередодні повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну.

В інтерв'ю каналу "Україна" артистка розповіла, як живе зараз і на кого вона залишила свій розкішний особняк у Києві.

Співачка зізнається: ні вона, ні її чоловік, який є підданим Британії, "не вірили, що Росія піде на нас війною".

"Ми шуткували з приводу Байдена, який називав різні дати нападу Росії. За два дні до війни чоловік напружився і сказав, що краще на всякий випадок забере доньок до Лондона, адже вірив в те, що говорить Європа та Америка. Ми на сімейній нараді вирішили, що чоловік з дітьми поїде, а я мала працювати у Києві над номером для музичної премії та новим альбомом. Я залишилася з мамою вдома", - розповіла Камалія в програмі "Зірковий шлях".

Найбагатша українська співачка розповіла про долю свого розкішного особняка в Києві

Чоловік і дочки Камалії (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

У перший день березня співачка все ж покинула свій будинок. А ось її мама не захотіла їхати.

"Маму не змогла умовити, вона сказала, що прожила в Україні 65 років, і нікуди їхати не збирається. Зараз вона поїхала в Ужгород", - поділилася Камалія.

За словами зірки, коли вона була на шляху до кордону, то ледь не загинула.

"Ми їхали караваном. Мене віз водій і з нами було багато мам з дітьми. Я домовлялася через власні канали, щоб було безпечно. Ми ночували в Чернівцях, і коли їхали, перед нами за 10 хвилин підірвали міст. Це був жах", - згадує вона.

Найбагатша українська співачка розповіла про долю свого розкішного особняка в Києві

Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

До слова, свій триповерховий будинок у столиці за 5 мільйонів доларів вона залишила подрузі, тренеру з кінного спорту, яка залишилася без дому.

"Моя подруга потрапила з родиною у пастку у будинку, який був по Житомирській трасі. Коли вже не було вибору, помирати з голоду чи ризикувати життям сім’ї, вони сіли в машину і поїхали. Їхня машина була розстріляна, але вони дивом залишились живими. Зраза моя подруга з сім’єю живе у нашому будинку. Загалом там живе ще кілька родин", - розповіла артистка.

Найбагатша українська співачка розповіла про долю свого розкішного особняка в Києві

Камалія у своєму особняку (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Камалія каже, що довгий час намагалася достукатися до тітки, яка живе у Росії та своїх зіркових друзів з проханням підтримати Україну. Але родичка артистки по телефону кинула лише одну фразу: "Ми вас рятуємо від нацистської хунти".

"Вона як зомбі. Я тиждень їй надсилала відео бомбардувань, які мені самі знімали друзі та рідні. Вона відмовилась це коментувати. Я стукала до всіх: Кіркоров не реагує, Алла Пугачова та Максим Галкін – дякую їм, що висловилися на підтримку України, вони були змушені залишити Росію. Я не бачу Анні Лорак, щоб коментувала. Я намагалася писати у різних соцмережах, але там просто зомбі апокаліпсис", - зазначає співачка і додає: "Росіяни винні всі, тому що не захотіли зупинити свого сатану".

Найбагатша українська співачка розповіла про долю свого розкішного особняка в Києві

Камалія з сім'єю (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Зараз Камалія шукає квартиру в Польщі, щоб перевезти дочок з Лондона. Відразу після війни вона планує повернутися в Україну.

"Кожен день молишся, щоб всі були живі. Не можеш спати, фізично ніби тут, але душею та емоційно ти там. Немає спокою, тому що у мене тато залишився у Чернігові, я не можу вивезти його. Він боїться їхати. Він живе біля будинку, на який впала ракета. Щодня я трясуся за родичів, які залишилися у гарячих точках", - поділилася Камалія.

"Якщо раніше у мне були плани та мрії. Тепер цього немає - всі мої сили кинуті на Україну. Я стала мандрівницею. Колись я могла залишитися в Лондоні, Дубай, в будь-якій країні. У нас є у різних країнах нерухомість. Але я хочу бути ближче до своєї країни, щоб допомагати. А коли закінчиться війна, я поїду до дому, і буду своїх руками з усіма розгрібати руїни, відбудовувати нашу країну та робити все, щоб якомога швидше ми стали щасливими", - резюмувала зірка.

Нагадаємо, що ще до повномасштабної війни Камалія разом з іншими зірками закликала підтримувати українську армію.

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Камалия Війна Росії проти України
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