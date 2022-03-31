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Син-окупант хотів вивезти матір з-під Херсону, однак вона відмовилася, злякавшись його "друзів"

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Херсонська область, Четвер 31 березня 2022 14:08
Син-окупант хотів вивезти матір з-під Херсону, однак вона відмовилася, злякавшись його "друзів" Ілюстративне фото: Бомбосховище в Харкові (УНІАН)
Автор: Світлана Мащенко

СБУ перехопило розмову сина-окупанта родом з Херсонської області з матір’ю, яка залишилася в зоні бойових дій і відмовляється виїздити.

Аудіо з’явилося в прес-службі Служби безпеки.

"Як я виїду, як я, мабуть, під прицілом сиджу тут?"- питає жінка.

На що син починає кричати, що йому довелося вмовляти командира полку, щоб приїхали її забрати, а вона відмовилася.

Жінка каже, що злякалася російських військових.

"Ти просто не бачив, як нас тут брали. Ти не бачив. Я перелякана до смерті. Мене трусило два дня. Бо нас брали тут в пів шостого", - каже матір окупанта, називаючи його ласкаво, Владічек.

Жінка сказала, що вона дуже любить синів, но в неї тут "чоловік лежить", вона його не залишить, бо потім не зможе до нього приїхати.

"Цікаво, як ти можеш спокійно спати після такого, окупант Войцешко В. М., 10.10.1991 року народження?" - питають в СБУ.

Раніше ми писали, що окупанти в розмові зізналися, що вони знищують повністю українські селища.

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