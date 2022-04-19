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Російський олігарх Тиньков закликав Захід дати можливість Путіну вийти з війни в Україні

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Лондон, Вівторок 19 квітня 2022 20:19
Російський олігарх Тиньков закликав Захід дати можливість Путіну вийти з війни в Україні Фото: Олег Тиньков (life.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російський олігарх Олег Тиньков закликав зупинити "бійню" в Україні і дати можливість Путіну вийти з цієї війни, зберігши обличчя. Бізнесмен попросив країни Заходу проявити гуманність і раціональність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram Тинькова.

"Шановний" колективний Захід", будь ласка, дайте пану Путіну вільний вихід, щоб зберегти його обличчя і зупинити цю бійню", - написав бізнесмен.

Він попросив західні країни бути більш раціональними і гуманними. Тиньков додав, що не бачить жодного вигодоодержувача від війни в Україні. За його словами, гинуть невинні люди і солдати, а прокинулися з "похмілля" генерали бачать, що у них "*авно-армія".

Нагадаємо, майже відразу після розв'язаної Росією війною в Україні Тиньков виступив проти неї. Він назвав неприпустиму загибель людей.

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