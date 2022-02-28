Російський мільярдер Тиньков висловився проти війни з Україною

Бізнесмен і засновник банку "Тинькофф" Олег Тиньков виступив проти війни з Україною. Вважає, що загибель людей - це неприпустимо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Тинькова в Instagram .

"Зараз в Україні гинуть невинні люди щодня, це немислимо і неприпустимо! Держави повинні витрачати гроші на лікування людей, на дослідження перемоги над раком, а не на війну. Ми проти цієї війни!"- написав він.

Раніше два російських мільярдера - Михайло Фрідман (група Альфа) і Олег Дерибаска (Русал) виступили проти війни Росії з Україною і закликали до миру.

Голова інвестиційної компанії LetterOne Михайло Фрідман, який є уродженцем Львова, звернувся з листом до співробітників компанії зі словами: "Я переконаний, що війна ніколи не може бути рішенням".

Крім того, висловився проти війни і Олег Дерипаска, близький до президента Путіна російський бізнесмен. "Мир дуже важливий! Переговори потрібно почати якомога швидше", - написав він.