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Фінальна модель ленд-лізу від США ще не погоджена, - Резніков

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Україна, Субота 10 вересня 2022 09:03
Фінальна модель ленд-лізу від США ще не погоджена, - Резніков Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Американські партнери ще остаточно не завершили формувати модель ленд-лізу для України. Втім, закон набуде чинності у термін - з 1 жовтня, тому ленд-лізу точно бути, об'єм грошей по цій програмі вже визначено.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр оборони Олексій Резніков.

Нюанси і деталі, яким ленд-лізу бути, ще досі обговорюються, зазначив він. Міністр вважає, що у будь-якому випадку це не буде схоже на модель ленд-лізу як під час Другої світової війни, коли США надавали підтримку СРСР та Великобританії на поворотній основі.

"Щоб я зараз не сказав, воно може у фінальній версії бути трошки іншим. І тут ще важливо, що скоріш за все дизайнером остаточної моделі будуть не міністри оборони, а міністри фінансів. Тому що це все ж грошові стосунки. Моя задача - проконсультувавшись з Генштабом, взявши їх потребу, сказати, що мені потрібні саме ці безпілотники чи ракети", - сказав Резніков.

В чому ідея ленд-лізу? Гроші за програмою, як нагадав міністр оборони, будуть йти в економіку Сполучених Штатів, на підтримку ВПК.

"Наприклад, вони зі складів дають нам ракети для HIMARS. Це означає, що компанія, яка їх виготовляє, почне виробляти, щоб заповнити ці склади. Тобто ми їх забрали, а вони мають собі на склад це покласти, нехай через 2-3 роки", - зазначив урядовець.

Поки ж ленд-ліз не запрацював, Україна отримує допомогу від США по решті чотирьом програмам. "Вони гроші продовжують виділяти, отримують дозволи в Конгресі, Сенаті і потім фінансують ті чи інші програми", - додав міністр.

Нагадаємо, зараз Україна отримує американське озброєння в рамках схваленого в кінці травня пакету допомоги на 40 млрд доларів.

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Збройні сили України Ленд-ліз
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