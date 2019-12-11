Російське місто сколихнула хвиля вибухів: перші відео

В Єкатеринбурзі в районі Ельмаша сталася сильна пожежа на заводі лакофарбових виробів - 11 грудня вже кілька годин горить ангар з фарбою. Більш того, з заводу почали доноситься потужні звуки вибухів.

Місцеві жителі починають панікувати. Ситуацію посилює те, що поруч з заводом знаходиться станція з газом пропаном - вона в будь-який момент може вибухнути.

"Страшна хмара від пожежі охопила піврайону. Робочих виганяють з заводу прямо в спецодязі. Вони просять пустити їх забрати особистий одяг в сусідню будівлю, яка не горить, але не пускають навіть туди", - кажуть очевидці.

Пожежа і вибухи в Єкатеринбурзі

На відео, які почали з'являтися в мережі, добре видно, як разом з вибухами на заводі крізь клуби густого чорного диму прориваються вгору язики полум'я. У якийсь момент стовпи диму піднялися ще вище і практично повністю закрили собою полум'я.

Відео пожежі і вибухів на заводі в Єкатеринбурзі

За даними місцевих ЗМІ, непрямою причиною пожежі в Єкатеринбурзі міг послужити розлив фарби і лакофарбових матеріалів. А ось рятувальники, які прибули на місце НП, кажуть, що пожежа почалася через коротке замикання.

Вибух під час великої пожежі на Уральському заводі лакофарбових виробів

На даний момент відомо як мінімум про одного постраждалого в результаті сильної пожежі в Єкатеринбурзі.