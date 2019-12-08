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В Індії сталася пожежа на фабриці, десятки загиблих

Новини » Надзвичайні події     08.12.2019 - 09:27
В Індії сталася пожежа на фабриці, десятки загиблих
Ілюстративне фото (malaysiasun.com)

Загинули понад 40 людей

У індійській столиці Делі у неділю, 8 грудня, сталася масштабна пожежа на фабриці, в результаті чого загинуло вже понад 40 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Як повідомляється, пожежа сталася на фабриці з виготовлення сумок у переповненому старому кварталі міста поблизу шестиповерхової будівлі. Всередині фабрики відпочивали десятки робітників.

Наразі відомо про понад 40 загиблих, однак є побоювання, що ця кількість буде зростати. Міністр внутрішніх справ країни Аміт Шах висловив співчуття та назвав подію "трагічною втратою дорогоцінного життя".

Також надзвичайну подію прокоментувала прем'єр-міністр Нарендра Моді. Вона заявила, що пожежа є жахливою, і що влада Індії надає всю можливу допомогу на місці трагедії.

Нагадаємо, наприкінці листопада у американському штаті Техас сталися два вибухи на хімічному заводі міста Порт-Нечес. В результаті події постраждали три працівники підприємства. Тоді влада штату оголосила евакуацію понад 60 тис. жителів прилеглих міст.

Крім того, 20 листопада в Італії стався вибух на фабриці феєрверків, в результаті якого загинули кілька людей. Серед загиблих була 71-річна дружина власника фабрики. Вона померла миттєво.

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