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Потужний вибух біля військової бази США в Афганістані: загинули три людини

Новини » Надзвичайні події     11.12.2019 - 08:16
Потужний вибух біля військової бази США в Афганістані: загинули три людини
Ілюстративне фото (twitter.com)

Вибух в Афганістані влаштував терорист-смертник

В Афганістані на території повіту Баграм біля великої американської авіабази вибухнули кілька автомобілів з закладеними вибуховими пристроями, в результаті чого загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Наголошується, що неподалік від бази розташовуються госпіталь і школа. Видання пише, що метою атаки був напад на найближчу лікарню. Попередньо, вибух влаштував терорист-смертник.

У свою чергу афганський телеканал Tolo News повідомляє про зіткнення після вибуху між "іноземними військовослужбовцями" і нападниками.

Додамо, війна в Афганістані триває з 2015 року. Це збройний конфлікт між Афганістаном, США і силами НАТО з одного боку і бойовиками з різних радикальних угруповань з іншого. Протистояння почалося відразу після виведення основного контингенту військ НАТО з Афганістану.

Нагадаємо, в Афганістані вранці 4 грудня бойовик відкрив вогонь по автомобілю, в результаті чого п'ятеро афганців загинули, серйозне поранення отримав японський лікар, який перебував в авто.

Раніше в Афганістані в результаті вибуху в провінції Гільменд загинув командувач прикордонними військами, генерал Захиргул Мукбил. Також від вибуху постраждали троє співробітників сил безпеки Афганістану.

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