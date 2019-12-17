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Російські пропагандисти зняли сюжет на Майдані: скандал отримав продовження

STYLERЖиття    17.12.2019 - 09:05
Російські пропагандисти зняли сюжет на Майдані: скандал отримав продовження
Російські пропагандисти приїхали до Києва (Фото: скріншот)

Журналісти російського телеканалу "Звезда" похвалилися поїздкою до України

Російські пропагандисти зняли сюжет на Майдані Незалежності у Києві, куди прилетіли нібито на запрошення президента Володимира Зеленського. Візит кореспондентки та оператора телеканалу "Звезда" Міноборони РФ до української столиці викликав у суспільстві великий резонанс і масу обурень, і СБУ та Держприкордонслужбу просили відреагувати на ситуацію.

Так, у своєму сюжеті про вояж до України російська журналістка розповідала про те, що аеропорту на паспортному контролі у них взяли відбитки пальців, а про мету візиту навіть не запитали.

Як заявила прес-секретарка Служби безпеки Олена Гітлянська, російським журналістам заборонений в'їзд до України на 3 роки. Про це передає "Українська правда".

Так, громадяни РФ Діана Сіразі та Олександр Столєров працюють на телеканал, який перебуває під санкціями РНБО.

Російські пропагандисти зняли сюжет на Майдані: скандал отримав продовження

Російські пропагандисти з телеканалу "Звезда" приїжджали в Київ зняти сюжет на Майдані Незалежності (Фото: twitter.com/zvezdanews)

За словами представника ДПС України, співробітники росЗМІ відлітали з Києва у Цюріх (Швейцарія) 13 грудня, і через їх порушення режиму в пункті пропуску при в'їзді до України журналістам "Звезды" винесли постанову про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, що російський телеканал "Звезда" належить Міноборони РФ і відомий своєю антиукраїнською риторикою та численними фейками.

До речі, днями українські прикордонники не пустили до країни співробітницю російського телеканалу НТВ через те, що вона відвідувала окупований Крим і підтримувала анексію.

В Україну не пропустили російську журналістку На росТБ зробили зізнання про свій гучний фейк про Україну
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