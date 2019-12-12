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Пропагандисти Міноборони РФ приїхали до Києва на Майдан і зняли сюжет (відео)

STYLERЖиття    12.12.2019 - 16:16
Пропагандисти Міноборони РФ приїхали до Києва на Майдан і зняли сюжет (відео)
Російські пропагандисти приїхали до Києва (Фото: колаж РБК-Україна)

Журналісти російського телеканалу "Звезда" приїхали в Україну

Російські пропагандисти з телеканалу "Звезда" приїхали до Києва на Майдан Незалежності і вже зняли сюжет. Знімальна група прилетіла до України з пересадкою в столиці Білорусі Мінську.

На сайті телеканалу Міноборони РФ - відомого своєю антиукраїнською риторикою і численними фейками - розповіли, що вирішили вирушили в подорож після запрошення президента України Володимира Зеленського на нормандській зустрічі 9 грудня, коли він пообіцяв особисто показати все, що відбувається в Києві, щоб російська преса перестала штампувати неправдиві історії

Журналістка Діана Сіразі розповіла, що не вірила в можливість прилетіти до України, бо з 2014 року співробітникам росЗМІ забороняли відвідувати нашу країну. Вона каже, їхня знімальна група стала першою, яку пустили в Київ.

Пропагандисти Міноборони РФ приїхали до Києва на Майдан і зняли сюжет (відео)

Російські пропагандисти з телеканалу "Звезда" прибули на Майдан Незалежності в Київ (Фото: twitter.com/zvezdanews)

В аеропорту на паспортному контролі у них взяли відбитки пальців, а про мету візиту навіть не запитали. Також Сіразі розповіла, що ставлення було привітним, а в кінці їй сказали "Ласкаво просимо до України".

Співробітники телеканалу МО РФ приїхали в центр Києва і біля стели Незалежності записали свій сюжет.

"Нарешті можу сказати: Діана Сіразі, канал "Звезда", Київ, Україна", - закінчила журналістка.

Відео: Російські пропагандисти з телеканалу "Звезда" прибули на Майдан Незалежності у Київ

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