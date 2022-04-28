Росіянки в Польщі зі злістю рвуть глянцеві журнали, присвячені Україні (фото)

У Польщі деякі росіянки прийшли в сказ від того, що квітневий номер польського Vogue вийшов з двома обкладинками, одна з яких присвячена Україні.

"Vogue Polska вирішив замінити звичайну історію з обкладинок акцією солідарності. Ми надали майданчик українським художникам. Ці неймовірні і дуже емоційні твори мистецтва дуже різні, але у них багато спільного — потужна сила і надія, що цей кошмар скоро закінчиться", - розповіла головний редактор польського Vogue Іна Лекевич.

Так, редакція прийняла рішення опублікувати на одній з обкладинок ілюстрацію Українки Олени Ємчук, модного фотографа і художниці, яка у своїй творчості звертається до української культури.

Автор другої роботи на обкладинці - Малгожата Мірга-Тас, художниця, яка представляла Польщу на Венеціанській Бієнале цього року.

У квітні в польській версії журналу Vogue вийшло дві версії обкладинки (instagram.com/vogue.polska)

Вже з 1 квітня в Польщі можна було купити журнали, але придбати номер з обкладинкою, присвяченою Україні вдалося не всім. Активісти повідомляють, що на стійках з пресою в багатьох супермаркетах видання порване.

Українка Ірина, яка змушена була покинути країну через російську агресію, розповіла деталі НП.

"Ми з мамою, сестрою і хрещеною Поїхали з Києва в перший місяць війни, коли витримати постійні обстріли і сидіння в підвалі стало неможливо. З перших днів у Польщі ми зрозуміли, що варто їхати трохи далі, в глиб країни, щоб знайти житло. Так ми опинилися в Гданську", - розповіла українка.ю

За словами Ірини, вони нетерпінням чекали виходу нового номера Vogue Polska, так як навіть такий, на перший погляд незначний жест редакції глянцю, здатний підняти бойовий дух і дати хоч трохи надії на майбутнє. Але вони були дуже здивовані, коли побачили журнали з пошкодженою обкладинкою.

"Спершу ми подумали, що це одиничний випадок. Але, потім стали помічати, що понівечені всі обкладинки з українською ілюстрацією. Номер видання з другою обкладинкою був цілий у всіх точках продажів, куди ми ходили", - продовжила Ірина.

Менеджер супермаркету розповів, що персонал помітив росіянок, які навмисно рвали журнал. На жаль, їх не затримали.

Пошкоджені журнали в Гданську (фото: segodnya.ua)