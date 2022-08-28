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Мінекономіки Латвії відмовиться від використання російської мови в комунікації

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Латвія, Неділя 28 серпня 2022 16:09
Мінекономіки Латвії відмовиться від використання російської мови в комунікації Фото: Мінекономіки Латвії відмовиться від використання російської мови у комунікації (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Мінекономіки Латвії планує повністю відмовитися від використання російської мови в комунікації, починаючи з осені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра економіки Латвії Ілзе Індріксоне, яке наводить Delfi.

За її словами, з 1 вересня відомство і підпорядковані йому установи будуть надавати інформацію і спілкуватися з клієнтами тільки державною мовою.

"Як і в будь-якій іншій країні Європи, державні установи в Латвії повинні використовувати в комунікації з людьми і ЗМІ тільки державну мову. Інакше виглядає так, що держава не просто визнає російську мову як таку, що має особливий статус у порівнянні з мовами інших етнічних меншин, а й просуває посилення двомовності. Час змінити це", - заявила Індріксоне.

Нагадаємо, раніше президент Латвії Егілс Левітс заявив, що всіх нелояльних російськомовних в країні необхідно ізолювати від суспільства.

Також ми писали, що в Алуксненському краї Латвії зник пам'ятник партизанам Радянської Армії, який підлягав демонтажу.

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