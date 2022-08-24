Президент Латвії закликав ізолювати від суспільства нелояльних російськомовних

За півроку війни Росії проти України більшість населення Латвії стало краще усвідомлювати свою країну і ціну свободи. Однак з'явилася частина російського суспільства, яка не лояльна до держави.

Про це заявив президент Латвії Егілс Левітс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню LSM .

"Повсякденно люди не особливо замислюються про загрозу, але тепер вони її бачать. Це змушує людей думати. Війна показала, що ми, латиші, виступаємо за безпечну країну", - заявив він.

Левітс визнав, що війна в Україні поставила крапку в ряді давніх питань.

"Наприклад, ми домовилися про повний перехід на навчання національною мовою, оновили роль національної мови в робочому середовищі, а також відмову від толерантності до пам'ятників окупантам в нашій країні", - заявив він.

Президент зазначив, що Латвії необхідно розібратися з нелояльними російськомовними, які поживають в країні, і ізолювати їх від суспільства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у столиці Латвії Ризі 22 серпня голосно зносили радянський пам'ятник у Парку Перемоги. На честь цього росіяни влаштували істерику, а кілька надагресивних осіб навіть довелося затримати.

Крім того, Слідком РФ порушив кримінальну справу через знесення пам'ятника "визволителям Радянської Латвії та Риги від німецько-фашистських загарбників".

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