ua ru
Ср, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Президент Латвії закликав ізолювати від суспільства нелояльних російськомовних

Новость на русском →
Середа 24 серпня 2022 14:33
Президент Латвії закликав ізолювати від суспільства нелояльних російськомовних Фото: президент Латвії Егілс Левітс (flickr-com-valstsprezidents3)
Автор: Валерія Поліщук

За півроку війни Росії проти України більшість населення Латвії стало краще усвідомлювати свою країну і ціну свободи. Однак з'явилася частина російського суспільства, яка не лояльна до держави.

Про це заявив президент Латвії Егілс Левітс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню LSM.

"Повсякденно люди не особливо замислюються про загрозу, але тепер вони її бачать. Це змушує людей думати. Війна показала, що ми, латиші, виступаємо за безпечну країну", - заявив він.

Левітс визнав, що війна в Україні поставила крапку в ряді давніх питань.

"Наприклад, ми домовилися про повний перехід на навчання національною мовою, оновили роль національної мови в робочому середовищі, а також відмову від толерантності до пам'ятників окупантам в нашій країні", - заявив він.

Президент зазначив, що Латвії необхідно розібратися з нелояльними російськомовними, які поживають в країні, і ізолювати їх від суспільства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у столиці Латвії Ризі 22 серпня голосно зносили радянський пам'ятник у Парку Перемоги. На честь цього росіяни влаштували істерику, а кілька надагресивних осіб навіть довелося затримати.

Крім того, Слідком РФ порушив кримінальну справу через знесення пам'ятника "визволителям Радянської Латвії та Риги від німецько-фашистських загарбників".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія Війна Росії проти України
NEWS
Від 90-х до сьогодні. Нескорені українці відзначають День Незалежності
Від 90-х до сьогодні. Нескорені українці відзначають День Незалежності
DAILY
Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів