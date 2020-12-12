На МКС знову аварія: російські астронавти можуть залишитися без кисню

МКС (фото: twitter.com/sciencepopnews)

На Міжнародній космічній станції сталася чергова НП - система отримання кисню "Електрон-ВМ" знову вийшла з ладу через проблеми з тиском.

Про інцидент російські астронавти повідомили під час переговорів із Центром управління польотом. Про це передає "Інтерфакс-Україна".

Як уточнив космонавт Сергій Рижиков, "Електрон" відключився близько полудня.

Також він зауважив, що "Електрон" відключився не через проблеми з живленням, а саме через проблеми з тиском кисню.

Зазначимо, що збій роботи системи отримання кисню на МКС за останні 2 місяці відбувався вже щонайменше 5 разів. У "Роскосмосі" запевняли, що ситуація не загрожувала життю і здоров'ю екіпажу станції.

Система "Електрон" розташована на російському сегменті МКС в модулі "Зірка". Під час ремонту системи працює дублююча система в американському сегменті станції.

Від серпня екіпаж МКС займається пошуком і усуненням витоку повітря в російському модулі "Зірка". Висловлюється думка, що розгерметизація може бути пов'язана з віком станції.

При цьому виконавчий директор "Роскосмосу" Сергій Крикальов відкидав твердження про збільшення кількості поломок на МКС і заявив, що модулі станції здатні пропрацювати набагато довше свого гарантійного терміну.

Раніше ми писали про те, що 18 листопада російські астронавти при виході в космос втратили деталь з МКС.

Також повідомлялося, що перед цим на МКС на російській секції "Зірка" стався витік кисню, а також було зафіксовано падіння тиску. У Центрі управління польотами космонавтам порадили використовувати для ліквідації подряпини на борту МКС поролон і клейку стрічку.