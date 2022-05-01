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Окупанти вивезли кілька десятків людей з Маріуполя до фільтраційного табору

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Маріуполь, Неділя 01 травня 2022 17:01
Окупанти вивезли кілька десятків людей з Маріуполя до фільтраційного табору Фото: окупанти вивезли з Маріуполя кілька десятків людей (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 1 травня, окупанти вивезли з обложеного Маріуполя понад 50 осіб. Людей помістили у фільтраційний табір в селі Безіменне Донецької області, яке знаходиться під контролем російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив фотокореспондент агентства, вдень 1 травня понад 50 людей російські окупанти вивезли автобусами з українськими номерами, які супроводжували автомобілі з символікою ООН, з Маріуполя. З його слів, людей вивозили двома партіями.

Перша група налічувала близько 40, друга - 14 осіб. Їх розмістили в окупованому Росією селі безіменному Донецької області. Тут знаходиться фільтраційний табір.

Нагадаємо, вчора, 30 квітня, з Маріупольської "Азовсталі" вдалося евакуювати перших 20 цивільних, серед них діти і жінки.

За даними українського омбудсмена Людмили Денисової, у фільтраційних таборах окупантів перебуває понад 20 тисяч жителів Маріуполя. Потім примусово вивозять на російську територію

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