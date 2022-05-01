Окупанти вивезли кілька десятків людей з Маріуполя до фільтраційного табору

Фото: окупанти вивезли з Маріуполя кілька десятків людей (Getty Images)

Сьогодні, 1 травня, окупанти вивезли з обложеного Маріуполя понад 50 осіб. Людей помістили у фільтраційний табір в селі Безіменне Донецької області, яке знаходиться під контролем російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.